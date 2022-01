20 años de 'Un paseo para recordar': Anne Hathaway estuvo a punto de ser la protagonista en lugar de Mandy Moore

Corría el año 2002 cuando Un paseo para recordar, película basada en la novela de Nicholas Sparks (responsable de El diario de Noa, Mensaje en una botella), nos hizo llorar desconsoladamente con la historia de amor entre la dulce Jamie (Mandy Moore) y el rebelde Landon (Shane West).

Ella, hija de un pastor, y él, el estereotipo de chico 'malo' incomprendido, terminaban enamorándose entre obras de teatro, listas de deseos, juramentos de no-amor y una enfermedad que los acechaba. La película acaba de cumplir 20 años de su estreno convertida en todo un hito generacional.

En una entrevista para People (vía EW) con motivo del aniversario, el director Adam Shankman ha desvelado que el papel de Jamie que nos descubrió a Moore pudo haber sido interpretado por Anne Hathaway: "No me acuerdo de esto, pero Anne Hathaway me ha dicho que estuvo en el proceso. Y le pregunté: '¿De verdad?'. Me respondió: 'Oh, sí. Fui una de las últimas'. Le dije que no lo recordaba. No recuerdo a nadie en ese casting porque estaba luchando por Mandy. Pero Anne me dijo que estuvo ahí".

"Ella y yo nos llevamos muy bien. Así que me sorprendió porque no lo recordaba", ha contado el director. Curiosamente, Un paseo para recordar se estrenó un año después de que Moore compartiera pantalla con Hathaway en Princesa por sorpresa, en la que daba vida a Lana Thomas, una animadora bastante cruel con Mia y sus amigos.

Aniversario en redes

20 años después, cuesta imaginar a Jamie y Landon con dos actores que no sean Mandy Moore y Shane West, quienes además siempre se han mostrado orgullosos de haber protagonizado esta película. Ahora, ambos han querido celebrar las dos décadas de vida del filme en redes sociales:

"Hace 20 años, se estrenó Un paseo para recordar en cines. Sin duda cambió mi vida y mi carrera y estos dos caballeros han sido una gran parte de todo eso. Gracias a todos los que han encontrado y amado esta película, y continúan pasándola. El filme, Adam Sharkman y Shane West siempre tendrán un lugar muy especial en mi corazón".

"20 años... dios mío. ¿Qué puedo decir que no se haya dicho ya? Estos dos significan todo para mí. El amor incondicional de los fans. Es extraño que tengamos una experiencia como esta/ algo a lo que aferrarnos. Valoraré esto el resto de mi vida".

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.