Los próximos estrenos de series y películas en Netflix en junio de 2022

Mientras Netflix disfruta de unos días de gran audiencia con el regreso de la cuarta temporada de Stranger Things (y a la espera de que su segunda parte se estrene en julio), la plataforma lanza todo su arsenal disponible en junio en España: del retorno de The Umbrella Academy al final de Peaky Blinders, pasando por series como Borgen y La casa de papel: Corea, y películas como Interceptor o Spiderhead. Un mes repleto de grandes novedades.

Series

Los Hargreeves tendrán que confrontar en la tercera temporada de The Umbrella Academy la aparición de la Academia Sparrow, así como la transición de Elliot Page. Un mes en el que Netflix por fin se despedirá de la familia Shelby, con el comienzo del final de Peaky Blinders, y abrirá las puertas a ambiciosas series como El hombre contra la abeja (con la mejor vis cómica de Rowan Atkinson), Intimidad o First Class, entre otras producciones.

Malverde: el santo patrón (1 de junio)

Borgen: Reino, poder y gloria (2 de junio)

Eirik Jensen: ¿Policía o delincuente? (3 de junio)

Las alas de la ambición (3 de junio)

Una madre perfecta (3 de junio)

¡El suelo es lava! 2T (3 de junio)

El reto de Summer (3 de junio)

Dos veranos (3 de junio)

Club de mamás (3 de junio)

Barbie: It takes two (4 de junio)

Tropa acción (6 de junio)

Bill Burr Presents: Friends Who Kill (6 de junio)

Mi diario de liberación (6 de junio)

That’s My Time with David Letterman (7 de junio)

Sé dócil: Reza y obedece (8 de junio)

Un hijo tuyo (8 de junio)

Rhythm + Flow: Francia (9 de junio)

Stand Out: An LGBTQ+ Celebration (9 de junio)

Peaky Blinders 6T (10 de junio)

'Peaky Blinders' Cinemanía

Intimidad (10 de junio)

A Tribute to Bob Saget (10 de junio)

La primera muerte (10 de junio)

Amy Schumer’s Parental Advisory (11 de junio)

Pete Davidson Presents: The Best Friends (13 de junio)

Charlie en Villapegatina (13 de junio)

Jane Fonda & Lily Tomlin: Ladies Night Live (14 de junio)

Espejismos digitales: Muertes, mentiras e internet (15 de junio)

El idiota preferido de Dios (15 de junio)

Iron Chef: La leyenda de hierro (15 de junio)

Maldivas (15 de junio)

Amor y anarquía 2T (16 de junio)

Snoop Dogg’s F*cn Around Comedy Special (16 de junio)

El punto muerto: Un parque paranormal (16 de junio)

No sabéis quién soy (17 de junio)

She (17 de junio)

Guerra de vecinos (17 de junio)

SPRIGGAN (18 de junio)

El futuro de... (21 de junio)

Joel Kim Booster: Psychosexual (21 de junio)

The Umbrella Academy 3T (22 de junio)

Nuevos miembros del reparto de 'The Umbrella Academy'. Cinemanía

Campamento Copo de Nieve (22 de junio)

La vida secreta de nuestras mascotas (22 de junio)

First Class (23 de junio)

Best of the Festival (23 de junio)

El hombre contra la abeja (24 de junio)

La casa de papel: Corea (24 de junio)

Cristela Alonzo: Middle Classy (28 de junio)

La familia Upshaw 2T (29 de junio)

Bastard!! -Heavy Metal, Dark Fantasy (30 de junio)

Películas

El apartado cinematográfico no se queda atrás en junio. Entre las grandes producciones encontramos el último proyecto, con sabor español, de Adam Sandler: Garra. Un filme coprotagonizado por el jugador de baloncesto Juancho Hernángomez, que aterriza junto al nuevo filme de Elsa Pataky, Interceptor, y el de su marido, Chris Hemsworth, Spiderhead.

Entre los contenidos presentados por Netflix también encontramos la llegada del documental protagonizada por Miguel Ángel Muñoz y su tata, el seguimiento a la vida de Jennifer López y el filme español del cineasta Daniel Calparsoro, Centauro. Un mes completito.

100 días con la Tata (1 de junio)

Upgrade (1 de junio)

Iluzja (1 de junio)

Invencible (Unbroken) (2 de junio)

Interceptor (3 de junio)

Eirik Jensen, ¿Policía o delincuente? (3 de junio)

The Invocation of Enver Simaku (4 de junio)

The Waiter (4 de junio)

Twilight of the Yakuza (4 de junio)

Desechos (6 de junio)

Reverse (6 de junio)

Infiltrado en el KKKlan (6 de junio)

Gladbeck: El drama de los rehenes (8 de junio)

Garra (8 de junio)

Juancho Hernángomez y Adam Sandler en 'Garra' Cinemanía

Los árboles de la paz (10 de junio)

Jennifer Lopez: Halftime (14 de junio)

La ira de Dios (15 de junio)

Centauro (15 de junio)

Colisión (16 de junio)

Toma Ikuta canta, baila e interpreta kabuki (16 de junio)

Spiderhead (17 de junio)

El efecto Martha Mitchell (17 de junio)

Ben Crump: El abogado de los afroamericanos (19 de junio)

Amor y helado (22 de junio)

El Hombre de Toronto (24 de junio)

