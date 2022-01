La película egipcia 'L'Altra Par' no ha ganado el premio al mejor cortometraje en el Festival de Venecia, es un bulo

Por Facebook, por Twitter y por WhatsApp se está viralizando un vídeo que asegura que “la película egipcia L'Altra Par, que duró solo dos minutos, ganó el premio al mejor cortometraje en el Festival de Cine de Venecia. El director tiene 20 años. La película describe cómo las personas se aíslan en la tecnología y olvidan una de las mejores cosas de la vida, la convivencia humana con el amor y la hermandad".

Pero que no te la cuelen, es un bulo. El vídeo es un videoclip de 2016 del compositor estadounidense Moby y su autor es Steve Cutts, un ilustrador y animador británico. Este, además, no es el único vídeo que se difunde con ese texto. También circula un segundo vídeo de un cortometraje que ha ganado varios premios pero no el del Festival de Cine de Venecia. Además, ninguno de los dos reciben el nombre de L'Altra Par.

Este es el contenido por el que nos habéis preguntado a través de nuestro chatbot de WhatsApp (+34 644 22 93 19).

CAPTURA

Los vídeos que se comparten no han ganado ningún premio en el Festival de Cine de Venecia

Como decimos, aunque un vídeo se ha hecho más viral que otro, ambos circulan con el mismo texto. Pero no, ninguno se llama L'Altra Par.

Por un lado, el vídeo que más se ha compartido en redes sociales como Twitter es un videoclip del compositor estadounidense Moby y las imágenes son del ilustrador y animador, Steve Cutts. Él mismo publicó el vídeo en Twitter en octubre de 2016 con el texto: "Aquí, un nuevo vídeo que hice para Moby".

Here's a new video I made for Moby, 'Are You Lost In The World Like Me?': https://t.co/nUXvG3FXqY — Steve Cutts (@Steve_Cutts) October 18, 2016

En concreto, estas imágenes ilustran la canción "Are you lost in the world like me?" (¿Estás perdido en el mundo como yo?) del compositor Moby y The Void Pacific Choir, incluida en su álbum These Systems Are Failing (Estos sistemas están fallando), del año 2016. El videoclip, además, no tiene una duración de 2 minutos como indican los mensajes que circulan por redes sociales que acompañan al vídeo, sino que dura 3:15 minutos.

Según recoge la revista Rolling Stone en declaraciones del propio autor, sí que muestra una crítica ”sobre nuestra creciente dependencia de la tecnología y sobre la interacción humana actual, o una cierta falta de ella”.

El otro vídeo que se comparte con la misma cadena de texto tampoco recibe el nombre L'Altra Par ni ha ganado el premio al mejor cortometraje en el Festival de Cine de Venecia.

Bulo CAPTURA

Se trata de un corto del director Chenglin Xie, del año 2015, llamado Life Smartphone. El vídeo, de 2:49 minutos, trata sobre la adicción a los teléfonos inteligentes y de cómo miramos pantallas brillantes “en lugar de explorar la vida”. También ha ganado distintos premios, entre ellos, el Óscar estudiantil en la categoría de animación internacional en 2017 y estuvo preseleccionado para los Óscar de 2018.

Ninguno de los dos vídeos y ningún cortometraje llamado "L'Altra Par" ha ganado un premio en el Festival de Cine de Venecia

Aunque, como decimos, ambos cortometrajes han ganado algunos premios y los dos hacen una crítica a cómo interfiere la tecnología en la vida de las personas, ni reciben el nombre de L'Altra Par ni han obtenido un premio a mejor cortometraje en el Festival de Cine de Venecia.

Además, Maldita.es ha hablado con el Festival de Cine de Venecia quienes señalan que "ningún cortometraje bajo ese título ha ganado un premio" en ese festival.

Sí hay un corto egipcio llamado 'El otro par' pero no es ninguno de los anteriores vídeos

The other pair (El otro par) es un cortometraje egipcio de Sarah Rozik de 2014 basado en "un aspecto de la vida de Gandhi", según explica su autora en YouTube. No obstante, no describe "cómo las personas se aíslan en la tecnología y olvidan una de las mejores cosas de la vida, la convivencia humana con el amor y la hermandad", como dice la cadena que circula. Tampoco hay constancia de que haya ganado un premio a mejor cortometraje en el Festival de Cine de Venecia.

En definitiva, es un bulo que los dos vídeos que se difunden se correspondan con una película llamada L'Altra Par, que duró solo dos minutos” y que ha ganado "el premio al mejor cortometraje en el Festival de Cine de Venecia”. Aunque estos vídeos han ganado varios premios, no han recibido este galardón en concreto.