Cuántos Oscar tiene Javier Bardem

Javier Bardem es uno de los actores más conocidos internacionalmente, también en lo que se refiere a los Premios Oscar, ya que es el único actor español que ha conseguido hacerse con este galardón.

Otros españoles lo han conseguido en categorías técnicas o como directores, pero por papeles interpretativos en las películas, solo Javier Bardem y Penélope Cruz han hecho historia en estos premios.

Nominaciones y Premios Oscar de Javier Bardem

La primera vez que estuvo nominado Javier Bardem a los Premios Oscar fue en la categoría de Mejor actor, en el año 2001, gracias a su papel en la película Antes de que anochezca. Sin embargo, en esta ocasión no consiguió hacerse con la estatuilla.

Tuvo que esperar hasta el año 2007 para llevarse el galardón, en la categoría de Mejor actor de reparto, cuando trabajó en la película No Country for Old Men (No es país para viejos), dirigida por los hermanos Coen.

Posteriormente, volvió a estar nominado a Mejor actor por la película Biutiful, en el año 2012, pero esta vez tampoco consiguió llevarse el Oscar.

Actualmente, Bardem tiene la posibilidad de llevarse otro Oscar, ya que en el año 2022 vuelve a estar nominado por su interpretación en la película Being the Ricardos, también a Mejor actor, un reconocimiento que se resolverá en la madrugada del próximo domingo 27 de marzo.