Crítica de 'Monstruo': ¿Dónde viven los monstruos? Dentro de todos

Valoración: 'Monstruo'

Para Hirokazu Koreeda todas las familias son familias desestructuradas. Unas más que otras. Y las familias escogidas nunca están por debajo de las familias que nos vienen dadas. Monstruo es la primera película que el gran cineasta japonés actual no escribe además de dirigir, pero en la idea original del escritor Yuji Sakamoto se encuentra muy cómodo porque está llena de sus habituales señas de identidad.

Está, ante todo, llena de esa sensibilidad siempre llevada al límite –quizá, aquí, más que nunca–. Es la historia de dos niños que no encajan en sus familias dadas ni entre sus compañeros. Solo encuentran el uno en el otro, por fin, una salida luminosa a una vida complicada. Siguiendo una compleja estructura narrativa de puzle à la Rashomon, el prolífico Koreeda también se arriesga un poco más de lo habitual y, en ocasiones, puede resultar tramposa (escondiendo y soltando información en los momentos idóneos), juega con el espectador sin esconderse, llevándole de un género a otro, pero también así logra ese objetivo buscado de mostrarnos todas las caras de un problema demasiado frecuente y demasiado triste en nuestras sociedades de hoy: el acoso a niños LGTBI, la desconexión que sienten con los adultos que les rodean y que son quienes más deberían protegerles (desde sus padres a profesores) y la soledad que eso les provoca.

“¿Quiénes son los monstruos?”, nos pregunta Koreeda. Probablemente, lo hemos sido un poco todo. O lo seremos. Al mismo tiempo son niños que no quieren que nadie sienta pena por ellos, no quieren perdones, quieren que los escuchen y los vean. Quieren poder jugar y divertirse. La película, una vez se va desprendiendo de todas sus capas, va mostrando su verdadera naturaleza y, al final, no es nada más que una preciosa historia de amistad y de amor.