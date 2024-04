Crítica de 'Hate Songs': la radio ruandesa que incitó al odio entre canción y canción

Valoración: 'Hate Songs'

Entre canción y canción, incitaciones al odio. Así fue como, en 1994, la Radio Télévision Libre des Mille Collines (RTLM) promovió la masacre contra los tutsis que desembocó en el genocidio de Ruanda. Pero Hate Songs no revive aquellos sucesos. Al menos no directamente. Lo hace a través de la historia en el presente de dos actores ruandeses (Nansi Nsue y Boré Buika están impresionantes) y un técnico belga (Àlex Brendemühl) contratados para recrear aquellos comentarios a modo de sanación en la sede de la emisora de radio ya deshabilitada. El problema es que unas heridas tan profundas no se curan tan fácilmente.

El poder de los medios de comunicación es evidente, lo que no lo es tanto es cómo seguir viviendo con las consecuencias de nuestros actos y los traumas de quienes los vivieron. En tan solo cuatro paredes, las de la cabina de grabación de la RTLM, la película profundiza magistralmente en las tres caras de la barbarie: los que la sufrieron, los que la promovieron y los que la convirtieron en una realidad. La reconciliación es dura y difícil, de ahí la importancia de esta lección sobre el remordimiento, la culpa y el perdón que Alejo Levis trata en forma de thriller psicológico.

FICHA TÉCNICA 'Hate Songs' Director: Alejo Levis

Género: Drama

País: España

Sinopsis: Dos actores ruandeses y un técnico de sonido belga acuden a la antigua sede de la radio RTLM, clave en el genocidio de Ruanda, para ensayar el programa que retransmitía mensajes de odio entre canciones. A medida que avanza el ensayo, descubrirán que hay heridas que son muy difíciles de cerrar.

Guion: Alejo Levis, Albert Val, Denise Duncan



Reparto: Álex Brendemühl, Nansi Nsue, Boré Buika



Duración: 82 min.



Veredicto: Un recordatorio necesario y una importante lección.



Distribuidora: Sideral



Estreno: 19/4/2024

