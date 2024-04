Crítica de 'La función': ¿Te gustaría vivir otras vidas a través de la ficción?

Valoración: 'La función'

José Gasset consiguió levantar el crowdfunding para financiar esta película a través de una serie web llamada, con intenciones bastante claras, Se busca productor. Tras experimentar en este formato online y también firmar varios cortometrajes, entrega una ópera prima personal y desconcertante, que al mismo tiempo atrapa con su magnética propuesta en blanco y negro. Dos personajes, con las apariciones esporádicas, aunque de bastante trascendencia, de un tercero, son suficientes para construir un relato que se desliza entre realidad y ficción. Un hombre (Luis Heras) entra en casa de una mujer (Blanca Parés) sin que el espectador tenga información sobre sus intenciones, y en ese espacio se desarrollará la mayor parte de la acción.

En su primer acto, los diálogos se muestran lo suficientemente crípticos para no desvelar la relación entre ellos: puede que no se conozcan, puede que estén a punto de romper su relación o simplemente van a preparar la cena… O puede que nada de esto se real, y solo estén interpretando unos roles que no les pertenecen. Se trata de traer una vida a otra vida, encajonarla en el relato de ficción. Trabajar sobre la memoria a través de las palabras y los recuerdos del pasado para trazar una cartografía emocional. Son historias que comienzan y se desarrollan mínimamente, hasta que vuelven tras sus propios pasos para empezar de nuevo y mutar en una versión alterada de lo que hemos visto.

Puede que estemos asistiendo a una representación dentro de la película, los actores parecen tener incluso sus marcas, buscan algo que de paso a sus parlamentos y sus roles aparentan estar asignados, pero ¿realmente interpretan o solo buscan una alternativa a una existencia en la que parece que ya no quieren habitar? ¿Disfrutan los actores viviendo otras vidas o sufren delante del espectador? ¿Es la ficción un antídoto válido para el dolor que produce la vida real? Son algunas de las cuestiones que el film de José Gasset plantea como interrogantes abiertos, durante una función que va mostrando sus variantes ante el espectador, como una partitura que se repite aportando ligeros matices y añadiendo capas a la metaficción.

La cámara se desliza con movimientos circulares que alterna con acercamientos sutiles a los protagonistas, y con panorámicas para filmar las conversaciones. Y en ocasiones permanece estática, aprovechando los reencuadres que proporcionan las puertas y ventanas para marcar distancias con sus personajes-actores. Sin recurrir apenas a los cortes, trabajando sobre el uso conceptual del plano secuencia, el cineasta aprovecha las múltiples posibilidades de este, tanto a la hora de explorar el trabajo de sus intérpretes como para acentuar su carácter expresivo. “Todos los días haces la misma función y no quieres seguir haciéndola”, asegura la protagonista femenina. Y algo de eso hay en el poso que deja esta inteligente, bucólica e intimista película que convierte su dispositivo formal y narrativo en el marco perfecto para hablar de emociones, frustraciones, recuerdos y soledades, pero también sobre la condición de actor y sobre cómo la realidad puede transformarse en ficción (o viceversa) ante los ojos del espectador.

FICHA TÉCNICA 'La función' Director: José Gasset

Género: Drama

País: España

Sinopsis: Un hombre entra a una casa donde le espera una mujer que parece conocerlo. Las fronteras entre ficción y realidad desaparecen entre su propia vida y el deseo de vivir otra diferente.

Guion: José Gasset



Reparto: Luis Heras, Blanca Parés, Nuria Prims



Duración: 95 min.



Veredicto: El debutante José Gasset indaga en los límites de la representación y la realidad en una interesante obra construida sobre la palabra.



Distribuidora: Selected Films Distribution



Estreno: 5/4/2024

