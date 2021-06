Valoración: En un barrio de Nueva York

“A veces tienes algo que decir pero no puedes porque las palabras no salen, tienes miedo o te sientes estúpido. Pero si puedes escribir una canción entonces puedes decir lo que quieras, sería algo hermoso, la gente escucharía y no te sentirías estúpido”. La cita no es de ninguna película pero sí de la sabia Rory de Las chicas Gilmore, una cita que no podría resumir mejor lo que es un musical en general y lo que en particular representa En un barrio de Nueva York en tiempos de pandemia.

Ha pasado justo un año desde que Lin-Manuel Miranda nos levantara en armas del sofá con Hamilton. Ahora, y con la ayuda de Quiara Alegria Hudes en el guion y de John M. Chu (Crazy Rich Asians) en la dirección, el compositor del barrio neoyorkino que da nombre al film vuelve para llevarnos de una vez por todas a ese lugar mágico que es la sala de cine. En un barrio de Nueva York es la adaptación de su obra In the Heights pero no podría ser más cinematográfica; amor, baile y orgullo latinoamericano se ven entremezclados en un cóctel musical tan delicioso como necesario. A la espera de la West Side Story de Steven Spielberg, En un barrio de Nueva York tiene todos los ingredientes para conseguir lo que decía Rory Gilmore y algo mucho más importante; hacernos querer volver a bailar y cantar en una sala de cine.