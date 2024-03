Crítica de 'Descansar en paz': ¿Todo vale para buscar un nuevo comienzo?

Valoración: 'Descansar en paz'

¿Fingirías tu muerte si eso ayuda a tu familia? ¿Serías un cobarde o un valiente? Esto es lo que plantea Descansar en paz, la nueva película de Sebastián Borensztein que se estrenó a nivel internacional en el Festival de Málaga. Allí ganó Joaquín Furriel la Biznaga de Plata a mejor actor protagonista por interpretar a Sergio, un hombre que aprovecha que es víctima de un atentado para cambiar de vida y dejar a su mujer e hijos en Argentina. La decisión no es fácil ni mucho menos premeditada, pero siente que es la única salida para salvar a los suyos de las deudas económicas.

Lo que nos plantea este largometraje, situado entre el drama familiar y el thriller trágico, son las consecuencias de estos actos tan drásticos. Lo hace sin juzgar a sus personajes, aunque resulta complicado no sacar conclusiones sobre qué elecciones fueron o no correctas. Al final, las vidas del padre y del resto de su familia toman caminos muy diferentes, y queda en el aire la duda de qué habría sucedido si nada se hubiera desarrollado de esa manera. Es cosa del espectador ponerse en la piel del protagonista y determinar si lo que hizo fue apropiado o no, aunque es fácil concluir que no todo vale para empezar de cero.

FICHA TÉCNICA 'Descansar en paz' Director: Sebastián Borensztein

Género: Thriller

País: Argentina

Sinopsis: Sergio aprovecha que es víctima de un atentado para fingir su muerte y empezar una nueva vida que libre a su familia de las deudas económicas. Sin embargo, años después regresa para ver cómo le ha ido a los suyos en su ausencia.

Guion: Marcos Osorio Vidal, Sebastián Borensztein (novela de Martín Baintrub)



Reparto: Joaquín Furriel, Griselda Siciliani, Gabriel Goity, Lali González



Duración: 105 min.



Veredicto: La muerte no es el final (ni el principio).



Distribuidora: Netflix



Estreno: 27/3/2024

