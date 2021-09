Crítica de 'Mediterráneo'

Valoración: Mediterráneo

El presente, tan alejado de nuestro cine que parecía un exotismo. Por aquello de la “necesaria perspectiva histórica” se le tenía un respeto casi reverencial. Hasta que llegaron las series, con su histérica revolución, y los documentales se hicieron mainstream. Ahora sí, el presente es materia prima para el cine español. En este contexto debemos entender y valorar Mediterráneo.

La historia de Open Arms y Óscar Camps era un material demasiado importante como para no ser carne de cine. Conocemos a Camps y a sus compañeros socorristas, su toma de conciencia, su viaje a Lesbos, su compromiso con los refugiados que huyen de la miseria y la guerra. También valiosos detalles de contexto, la negligencia de las autoridades griegas, el conflicto de competencias, el abandono de cualquier atisbo de humanidad. Y detalles personales, las dudas, el conflicto interior, la cargada mochila del pasado.

El guión trata líneas de conexión sutiles entre lo que se cuenta y lo que no es necesario explicitar, rehúye el publirreportaje y se concentra en la historia y sus personajes. El relato es hábil, engancha, la imagen es impecable, muy sólida. La cámara gravita a la altura de los personajes, de sus miedos, su valentía, su compromiso. No te escamotea nada, no te vende motos, emociona no a modo de estrategia sino porque es imprescindible en esta película trabajar la emoción.