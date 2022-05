Crítica de 'Live is life: la gran aventura'

Valoración: Live is life

Antes de radiografiar con mucho humor a la juventud española al tiempo que homenajeaban a Los Nikis con temas como Cayetano o Joder, No Sé, Carolina Durante hablaba así del verano: “Deseo estar siempre / en este momento /Así que matadme / Yo quiero estar muerto /Antes de enterarme De que hay algo distinto / a lo perfecto”.

En Live Is Life no suena aquel grupo de la movida madrileña, pero Dani de la Torre se lleva ese espíritu contestatario e intenso a un lugar que conoce bien: el pueblo gallego a la linde del monte. Hasta allá lleva el director de El desconocido a Rodri, Suso, Garriga, Álvaro y Maza, su particular pandilla a lo Cuenta conmigo pero intercambiando cromos de Butragueño y cortes de Comtessa.

Son jóvenes y piensan que lo serán toda la vida, pero la alargada sombra de la madurez les acechará por todos lados en su camino hacia una colina durante la víspera de San Juan. Allí esperan encontrar una planta que, según leyendas de la tierra, puede curar cualquier cosa.

A esa promesa se aferrarán los cinco chicos para intentar sobrellevar el cáncer de uno de ellos junto a otras desgracias (quizá demasiadas) que no harán más que unirlos en ese último viaje antes de hacerse mayores. Hay una apesadumbrada nostalgia en la forma de filmar de De la Torre que se contagia a los chicos y que, desde 1985, trae de vuelta el eco de los versos de Carolina Durante: “No, no volverá el verano”.