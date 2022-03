Crítica de 'La última película'

Valoración: La última película

Desde que existe Cinema Paradiso es muy peligroso acercarse a cualquier película sobre la magia del cine que incluya a un niño pequeño sumergiéndose en las imágenes por alto riesgo de inflamación nostálgica y ñoña.

Afortunadamente, aunque el cineasta indio Pan Nalin juega con ingredientes similares en La última película, su declaración de amor incondicional al cine –deja bien claro desde los primeros créditos que será eso lo que veamos– toma una postura más sincera que sentimentaloide en su amabilidad, lo que la emparenta antes con apreciables fábulas de creación cinematográfica en condiciones paupérrimas –Boats Out of Watermelon Rinds (Ahmet Uluçay, 2004), Supermen of Malegaon (Faiza Ahmad Khan, 2008)– que con elegías ante el fin de una era, aunque algo de eso hay en el flechazo con el celuloide del pequeño Samay a los 9 años y su contemplación extática de proyecciones de clásicos de Bollywood con Amitabh Bachchan, Amrita Singh y compañía.

Alter ego del propio Nalin, que imagina su infancia en la remota India rural de 2010, el director de 7 diosas toca las teclas conmovedoras adecuadas –ganó la Espiga de Oro en la Seminci de Valladolid– con la amistad entre el chaval y un proyeccionista que se pirra por las delicias culinarias a todo color de su madre. Apostando por la narración visual y el montaje demuestra su talento para devolver al cine la emoción que tantas veces le ha dado.