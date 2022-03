Crítica de 'La aspirante'

Valoración: La aspirante

Como es lógico, en la era post Me-Too, han aflorado relatos de deportistas de élite, en categorías femeninas, que se las vieron con entrenadores-hombres más o menos controvertidos, hoy percibidos como abusivos, desde la versión dulcificada del padre de Serena y Venus en El método Williams, con Oscar posible para Will Smith, a personajes mucho más turbios como el Jérémie Rénier de la francesa Slalom, que llega a los cines este mes.

En la puesta de largo como directora de la tejana Lauren Hadaway no se abordan las altas esferas del esquí o del tenis, sino de un equipo de remo universitario, donde el entrenador en cuestión queda más bien libre toda culpa y en segundo plano. Esto es más un asunto de mujeres, o más bien de una mujer en particular, porque La aspirante es una película radicalmente introspectiva. Y con claros tintes autobiográficos, pues Hadaway también remó lo suyo en la Universidad en la que se graduó summa cum laude, como le gusta recordar.

La aspirante se centra en el obsesivo deseo de superación de su absoluta protagonista, encarnada por Isabelle Fuhrman (la niña de La huérfana, que ha crecido), una estudiante más que independiente, con muy escasos lazos afectivos, a la que “le gustan los retos”, como dice el tópico. Hadaway se centra en ella sin buscar nuestra empatía, ni imponernos el tener que vibrar por y con ella. Al contrario.

Y ahí es donde la película rompe con los moldes del drama deportivo, pues no resulta en absoluto fácil adherirnos a su afán patológico, que deriva en autolesiones y envenena todo lo que hay a su alrededor, casi como una metáfora de nuestra sociedad individualista, de la que cualquier rastro de solidaridad no impostada, ha sido cuidadosamente rasurado.

A Alex, La aspirante en cuestión, nadie la quiere, porque no es capaz de quererse ni a sí misma. Nadie la respeta, porque no tiene sentido de equipo, y eso no es bueno para remar, ni para otras muchas cosas en la vida. Pero sobre todo no es bueno para remar, aunque no se le pase por la cabeza.

Alex está aislada en sí misma. El mundo exterior es un reflejo de su áspero mundo interior. Es un lugar frío e inhóspito sobre una charca de sudor, sangre y pis, que gira alrededor del gimnasio donde entrena en su ergómetro, y literalmente se deja la piel, a lo Whiplash (Damien Chazelle, 2014), por citar una de las muchas películas en cuyo departamento de sonido ha trabajado Hadaway. El mundo de Alex es tan gélido como el agua del río al que sale a navegar, ya sea sola, a modo de entrenamiento, o con el resto del equipo, para el que lo único que hace es tratar de remar lo mejor posible.

La mayor parte de la película transcurre, como decíamos, en su cabeza, y hasta la belleza de los barcos surcando el río acaba pareciendo una pura abstracción, una idea, un concepto deshumanizado más que una realidad compartida. Hay algo aquí de la oda al sacrificio extremo, en plan todo por un sueño, que son las películas de Chazelle, pero mientras él parece apostar por ello, justificando el ideario neoliberal, Hadaway podría estar diciéndonos todo lo contrario, que no vale la pena, que el que llega primero no tiene por qué ser el mejor.