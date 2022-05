Crítica de 'Cinco lobitos'

Valoración: Cinco lobitos

Entre las madres coraje y las madres perfectas, entre las que abandonaban y las que se desvivían andaba hasta no hace tanto el retrato de la maternidad. Una fotografía de blancos y negros que se dejaba muchas mujeres y realidades fuera. Desde esa premisa, buscando refugio, se puso a escribir Alauda Ruiz de Azúa su primer largo y ha conseguido una instantánea sutil, muy realista, detallista de lo que significa ser madre hoy sin dejar nunca de ser hija.

Una verdad que cobra vida gracias a cuatro actores que se revelan familia en la pantalla. Desde la emoción y el sentimiento, desde el enfado, la impotencia y la alegría, cuenta la historia de Amaia (Laia Costa), madre reciente que tiene que recurrir a sus padres (Susi Sánchez, Ramón Barea) cuando su pareja se tiene que ausentar por trabajo. Amaia se vuelve a su tribu, a su familia para encontrar la mejor forma de una conciliación que aún no tenemos solucionada.

Parece que Amaia no quiere ser la madre que su madre fue, pero se da cuenta de que cuando era solo hija no entendía y veía toda la verdad: ese cuidado y quehacer constante y esa lucha por querer seguir siendo una mujer independiente, no solo madre, no solo esposa, no solo ama de casa. Sin quererlo, la directora, en un debut brillante, plantea una reflexión muy necesaria aún hoy sobre el valor de las que nos cuidan, sobre esa falsa conciliación y la lucha por un nuevo modelo de convivencia. Desde el amor y el sentimiento. Sin idealismos.