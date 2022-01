Crítica de 'Canto cósmico. Niño de Elche'

Valoración: Canto cósmico. Niño de Elche

Tanto los rockumentales como los biopics musicales suelen resultar paradójicos. Retratan a genios iconoclastas que rompieron moldes, que hicieron avanzar el arte o lo reinventaron totalmente –en la música, aunque lo mismo sucede en otros campos–, pero lo hacen de manera tan formateada que todas esas biografías arquetípicas, sin atisbo de riesgo u originalidad, nos acaban pareciendo tan sosas como intercambiables.

¿Para qué necesitamos aproximaciones wikipédicas si ya tenemos la Wikipedia? Por supuesto, hay excepciones, como la gloriosa I’m Not There (Todd Haynes, 2007), aquel biopic deconstruido à la Godard. En la liga nacional, Canto cósmico. Niño de Elche también remueve las aguas de la materia. No se ciñe a la mecánica cronológica de bustos parlantes alternados con cachitos musicales, ni trata de ‘explicar’ al cantaor rebelde Francisco Contreras, alias Niño de Elche, reduciéndolo a unos cuantos conceptos cómodos y manejables.

Al contrario, respeta su escurridiza y contradictoria ambigüedad, ahonda en sus raíces con idéntico respeto, y abraza su espíritu colaborativo, metamorfoseándose, como él mismo, en función de los enriquecedores encuentros que aparecen en el camino. El resultado es un mosaico cambiante, síntesis de una larga colaboración –ese lustro que Marc Sempere Moya ha invertido en el proyecto–, que da buena cuenta del genio inasible y preserva su misterio.