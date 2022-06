Crítica de 'C'mon C'mon. Siempre adelante'

Por alguna razón incomprensible para nuestra lógica adulta, a Jeese le encanta fantasear con que es un niño huérfano. A su madre (brillante Gaby Hoffmann) no le cuesta entrar al trapo pero para su tío, al que hace un año que no ve y con el que repentinamente se ve abocado a pasar una temporada, le cuesta más meterse en el papel. Y de eso trata C’Mon C’Mon en gran medida, del viaje que hace este personaje hacia su sobrino de nueve años. Un viaje físico, de Los Ángeles a Nueva Orleans pasando por Nueva York, pero también espiritual, de mantener esa distancia emocional tan típica de la posmodernidad a caer rendido ante los encantos del niño: su curiosidad insaciable, esa imaginación portentosa, un poco locatis, y esa necesidad de ser amado, cuidado y de que le hagan un hueco en la cama por las noches.

No sería aventurado decir que esas virtudes de la niñez son las que conforman la mirada de Mike Mills en su cuarta película, la más redonda de su filmografía, una obra maestra. Con su delicadeza y su sensibilidad habitual, el director se adentra en el mundo mágico de la infancia también de manera teórica, a través de una serie de entrevistas que su protagonista realiza a niños de todo el país. Al presenciar el trabajo de este personaje una piensa enseguida en la creatividad y la originalidad periodística de Ira Glass, presentador y conductor del podcast This American Life, una más de las citas, como regalos, que trufan la película y entre las que también se encuentra Cameraperson, de Kristen Johnson.

C`Mon C`Mon es, en lo cinematográfico, el trabajo más pulido de Mike Mills. En un radiante blanco y negro y con un cuidado diseño de sonido, el director hace un uso muy sutil del flashback para componer esta emocionante historia de reconciliación familiar. La presencia melancólica de Joaquin Phoenix, en la misma frecuencia que su interpretación en Her, de Spike Jonze, se contrarresta aquí con las chaladuras y genialidades de ese niño superdotado para la actuación que es Woody Norman, artífice definitivo de que C’Mon C’Mon nos devuelva a cuando éramos niños.

Es una pena (y algo preocupante) que la distribuidora de C’Mon C’Mon haya decidido no estrenarla en pantalla grande porque quizás quiere decir que no hay ya público suficiente en España para ver esta película de autor pero absolutamente accesible. Prueba de ello es la conmoción que causó a los espectadores que pudieron verla en Cineteca gracias al Festival Rizoma. Si el personaje de Joaquin Phoenix nos preguntase, como a los niños que entrevista en la película, cómo imaginamos el futuro, le diríamos sin duda que no queremos un futuro sin películas como esta.