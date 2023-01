Cuatro recomendaciones en Netflix, Prime Video, Filmin y Movistar Plus+

Koreeda ha hecho una serie y es deliciosa

Makanai: La cocinera de las maiko, en Netflix

Makanai Netflix

¿Cómo consigue Hirokazu Koreeda hacer un cine tan naif y bienintencionado y nunca resultar moñas? El director de Nuestra hermana pequeña o Still Walking dirige su primera serie para Netflix y el resultado es exactamente lo que esperas.

"Makanai" se usa en japonés para referirse a las comidas que se preparan para los empleados de los restaurantes. La gastronomía nipona es tan rica que tienen una palabra propia para este tipo de menús. Y estos son precisamente los que cocina Kiyo, una de las protagonistas de Makanai en el centro (okiya) de Kioto al que acuden a formarse como maikos.

¿Y qué son las maikos? Las maikos son las aprendices de geiko (también llamadas geishas en otras regiones), artistas que amenizan banquetes y reuniones. Koreeda no solo nos introduce en este universo tan desconocido y misterioso en Occidente sino en la deliciosa gastronomía japonesa, todo ello aderezado con una sensible y tierna historia de amistad y sororidad femenina.

Thriller con mirada femenina

1976, en Filmin

1976 Filmin

¿Cuántos thrillers eres capaz de enumerar que aporten una mirada femenina? No son muchos, no. Por eso, el estreno en Filmin de 1976 es una gran noticia. 1976, primer largometraje de ficción de la actriz Manuela Martelli, es un thriller con ecos lejanos al cine de espías que se adentra en los años del terror de Pinochet.

La protagonista (interpretada soberbiamente por Aline Küppenheim) es una ama de casa burguesa que da cobijo a un fugitivo opositor a la dictadura y, poco a poco, va penetrando en esa red clandestina de resistencia.

Lo interesante es cómo Martelli desarrolla ese arco sencillo desde un punto de vista esencialmente femenino, haciendo hincapié en aspectos que no suelen explorar los thrillers dirigidos por hombres. También merece nuestro halago esa apuesta visual tan sutil y elegante como fascinante.

Por qué Mia Hansen-Løve es mi directora favorita

La isla de Bergman, en Movistar Plus +

La isla de Bergman. Cinemanía

“Agonía autoinfligida”. Así describe Chris (Vicky Krieps) lo que supone para ella escribir. “Pues, si te genera ansiedad, date un respiro, haz otra cosa”, le contesta Tony (Tim Roth). Son una pareja de cineastas en un retiro creativo. Él es un director consagrado. Le han invitado a Farö, la isla en la que Ingmar Bergman encontró su hogar en los 60, en la que rodó Como un espejo y fragmentos de Pasión, La vergüenza o Escenas de un matrimonio, y en la que pasará la eternidad.

Tony está presentando en la isla una retrospectiva de su filmografía y Chris le acompaña. Aprovechan el tiempo libre para escribir en una casa y en un molino, en medio de un paraje idílico. Él avanza en su guion, confiado y decidido. Ella, en cambio, da vueltas a la misma idea de siempre y teme que sea demasiado enclenque para una película.

Esas conversaciones sobre el proceso creativo en una pareja son lo mejor de La isla de Bergman, una nueva ocasión en la que Mia Hansen-Løve aprovecha su propia vida para contarnos una historia. La película que está escribiendo se materializa en un momento dado como un cortometraje dentro del filme, narrado con la voz en off de Vicky Krieps. Amy (Mia Wasikowska) y Joseph (Anders Danielsen Lie, el estupendo actor de La peor persona del mundo) son dos examantes que se reencuentran en una boda en Farö.

Si el espectador está familiarizado con la filmografía de Mia Hansen-Løve, no habrá tardado mucho en conectar este “capítulo de cierre”, como lo describe Chris, con Un amour de jeunesse, la tercera película de la francesa, en la que contaba cómo su desamor adolescente la llevó a encontrar su vocación (el cine) y un nuevo amor (el cineasta Olivier Assayas, con el que tuvo una hija y una relación sentimental y que en algún momento, como dice la película, hizo una película de fantasmas).

Digno como es el cortometraje, especialmente la secuencia en la que Mia Wasikowska baila al son de The Winner Takes It All, de ABBA, lo cierto es que la película crece en cuanto vuelve a la trama principal. Chris quiere saber la opinión de Tony sobre su película y él no deja escapar la conexión con la realidad, sumiéndonos profundamente en un laberinto en el que vida y cine parecen la misma cosa. Esa fluidez alcanza su cota más alta cuando Hansen-Løve encuentra ese tercer acto de la película esquivo en el que, elipsis mediante, por fin invoca a Bergman.

La ópera prima de Juan Diego Botto

En los márgenes, en Prime Video

Imagen de 'En los márgenes' Cinemanía

Es todo lo que esperas de la ópera prima de Juan Diego Botto: es decir, cine social hecho por alguien muy comprometido. Y también es una ópera prima sólida y bien dirigida que bucea en los dramas de los desahucios.

Botto cuenta esta tragedia urbana apoyándose en tres historias y tres personajes: Rafa (Luis Tosar) es un abogado tan comprometido con los problemas de los demás que ha olvidado las necesidades de su propia familia; Azucena (Penélope Cruz) es una mujer a punto de ser desahuciada de la casa que comparte con Manuel (Juan Diego Botto); y Teodora (Adelfa Calvo) es una madre sola que ha perdido su casa, y peor, a su hijo.

