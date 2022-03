Crítica de 'La peor persona del mundo'

Valoración: La peor persona del mundo

En una escena que es ya historia del cine, Julie (Renate Reinsve), aprieta un interruptor y se hace la luz: el mundo, una existencia que considera anodina e insatisfactoria, se detiene y Julie inicia una carrera liberadora hacia un futuro ilusionante, entre ciclistas, transeúntes y motoristas congelados. Es un recurso que ya hemos visto en musicales, que Carlos Saura, por ejemplo, empleó en El amor brujo… ¡y sin el apaño del CGI!, pero que en manos de Joachim Trier ilumina toda la sala y nuestra existencia.

Es también el punto de no retorno, en el que lo que se ha iniciado como una comedia romántica sobre una chica desastre, de voz en off, a lo (500) días juntos, vira hacia el drama. Porque es inevitable que, cuando uno emprende una carrera hacia la felicidad deje atrás cicatrices y tristeza en otra persona. Desde ese punto de vista, La peor persona del mundo, título genial donde los haya, podría ser el de las memorias de cualquiera de nosotros. Porque a todos nos ha pasado. Le pasa a Julie y le pasaba a la Annie Hall de Woody Allen, de la que esta película es más que evidente deudora.

Buena parte de las situaciones que presentan sus doce capítulos, prólogo y epílogo se corresponden con otros tantos sketches de la relación entre Allen y Keaton: las drogas recreativas, las incómodas comidas familiares, la insulsa cháchara intelectual, las fiestas en las que no quieres estar… Incluso esa felicidad material en la que todo el mundo, de los dibujantes de cómics a las dependientas de librería, se pega la vida padre sin que se entienda muy bien cómo…

Fotograma de 'La peor persona del mundo' Cinemanía

Del mismo modo que Allen, Trier también juega a la renovación de la comedia dramática con la aportación de nuevas aproximaciones narrativas: al tiempo congelado le podemos añadir momentos de animación, surrealismo, festival protésico y CGI. También, la introducción de una panoplia de temas imposibles de abordar en 1977: la menstruación, la urofilia, la paranoia identitaria, los cuerpos no normativos, el magufismo y, muy especialmente, el tabú de la maternidad, que constituye una de las vigas maestras de la historia. Como en la reciente Ninjababy, de Yngvild Sve Flikke, el cine escandinavo se prodiga en personajes femeninos que niegan el axioma por el cual una mujer, para sentirse realizada, debe ser madre.

Lo interesante aquí es que, en 2022, la historia de Annie Hall no la cuenta, porque no la puede contar, el neurótico narcisista de Alvy Singer. Aunque no sea su voz, sí se construye la historia desde el punto de vista femenino. Julie representa a una generación que ha tenido todo el sexo del mundo, pero es una párvula en el amor. Julie, y los espectadores con ella, corremos hacia aquello que creemos que es el amor, porque pensamos que dará sentido a nuestra existencia, para decirnos que no… o que no a cualquier precio, que en la línea de meta no habrá laureles ni trofeos.

En un género, el de la comedia romántica (y/o dramática) vapuleado en los últimos tiempos, expulsado de los cines y recluido a contenido de plataformas, Trier, como Julie, ha encendido un interruptor, el tiempo se ha congelado y la comedia romántica (y/o dramática) ha iniciado una carrera hacia un futuro –esperemos– ilusionante.