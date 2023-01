Cuatro recomendaciones en Netflix, Disney+, HBO Max y Movistar Plus+

Regreso y final de la mejor serie de la televisión reciente

Atlanta. 4ª Temporada, en Disney +

Brian Tyree Henry en Atlanta Disney+

Hemos glosado una y mil veces las virtudes que hacen de Atlanta una de las mejores series de la televisión reciente. Entre ellas, Donald Glover, su creador. Uno de los cineastas más interesantes del panorama audiovisual actual.

Tras una tercera temporada de glamour y gira por Europa, ‘Paper Boi’ y su entourage vuelven a Atlanta y al universo que nos entusiasmó en las primeras entregas de la serie. Pero la libertad que progresivamente ha ido conquistando Glover capítulo a capítulo se mantiene aquí en forma de capítulos que continúan con las andanzas de nuestros protagonistas intercalados con otros más abiertos o conceptuales (ojo a la acampada) que figuran ya entre lo mejor de la serie. Y con un final que es un broche de oro que le gustará a los guionistas de Los Serrano.

¿Cuáles son tus tres deseos?

Tres mil años esperándote, en Movistar Plus+

Imagen de 'Tres mil años esperándote' Cinemanía

Como suele ocurrir, la pusieron a caer de un burro en su estreno en el Festival de Cannes. Cuando llegó a las salas y la pudimos ver el resto de críticos (en mi caso, en los Cines Ideal sentada delante de los Reyes), resultó que no había razones para tanto dramatismo.

La nueva película de George Miller tras el fenómeno Mad Max: Furia en la carretera es la historia de una lingüista que, en uno de sus viajes como conferenciante, adquiere una lámpara con genio dentro. La exótica compra es una excusa para hablar del poder del lenguaje, las historias y el amor, y para poner en valor el inmenso talento de sus intérpretes protagonistas: Idris Elba y Tilda Swinton.

Otro capítulo bochornoso de la historia reciente de España

Arny, historia de una infamia, en HBO Max

Jesús Vázquez en Arny. Historia de una infamia HBO Max

En la línea de Dolores: La verdad sobre el caso Wanninkhof, HBO Max vuelve a indagar en varios de sus temas predilectos (la falta de presunción de inocencia mezclada con la criminalización de la homosexualidad) y a rescatar otro de los episodios bochornosos de nuestra historia reciente en esta miniserie documental sobre el caso Arny.

Todo comenzó el 8 de febrero de 1995, cuando Sánchez Barriga denunció a un policía nacional que en el pub Arny había una red de prostitución de menores. Así empieza un tsunami que implicó a personalidades como Jorge Caraval, Gurruchaga o Jesús Vázquez, única víctima de este juicio mediático que presta su testimonio en el documental.

El visionado de Arny, historia de una infamia merece la pena esencialmente por escuchar atentamente al presentador. Su testimonio, todavía entre lágrimas, es desolador y el mejor documento de la España mediáticamente más carroñera (digamos que esta tanda de documentales no están sentando nada bien a la reputación de Nieves Herrero) y del pisoteo de la presunción de inocencia.

Inesperada delicia indie de los Duplass

Outside In, en Netflix

Edie Falco en Outside In Netflix

Cada vez me sucede menos. Lo normal es que me pase horas mirando posters (por cierto, ¿por qué algunas plataformas usan carteles tan feos, tan anodinos?), saliendo y entrando de Netflix, Movistar, HBO, etc, en busca de alguna película o serie que recomendaros. Rara vez encuentro una película que no conocía pero que tiene todos los ingredientes para gustarme.

Ha sido el caso de Outside In, que estaba ayer en la portada de Netflix (por una vez el algoritmo acertaba conmigo) esperando a que la encontrase. ¿Cómo es posible que se me hubiese escapado una película de mis adorados Duplass? En la ficha decía que era de 2018. Jay, el mayor de los hermanos, figuraba como guionista y actor protagonista. Sus compañeras de reparto eran las divinas Edie Falco (en las antípodas de Carmela Soprano) y Kaitlyn Dever. La directora, Lynn Shelton. La música, de Andrew Bird.

Con esos excelentes ingredientes cabía la posibilidad de que la película fuese mala y por eso no hubiese oído hablar de ella. Pero el deleite de haber descubierto una joya escondida me animó a verla enseguida. Y de mala nada. Es un tierno drama con el sello indie e intimista de los Duplass sobre la relación entre un hombre (Duplass) erróneamente encarcelado que sale de prisión después de 20 años y su exprofesora de secundaria (Falco). Merece la pena.

