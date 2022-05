Cuatro recomendaciones en Netflix, Amazon Prime Video, HBO Max y Filmin

En el amor y en la enfermedad

Un amor intranquilo, en Filmin

Joachim Lafosse tenía la edad del niño protagonista de esta película cuando sus padres se separaron. Su padre sufría trastorno bipolar y la enfermedad acabó con el matrimonio dejando en el director una herida que ha intentado curar a través de sus películas desde que salió de la escuela de cine.

Tras la muy recomendable Después de nosotros, casi un ensayo de Un amor intranquilo, Lafosse retrató el sufrimiento y el desconcierto que causa en una pareja la enfermedad mental de él: un trastorno bipolar que, primero, le lleva a la hiperactividad y a la exaltación y, después, le sume en la más profunda de las depresiones.

Un amor intranquilo, que compitió el año pasado en Sección Oficial del Festival de Cannes, cuenta como protagonistas a los fantásticos Leïla Bekhti y Damien Bonnard. Y en el papel del niño, especie de álter ego del director, con el nieto de Isabelle Huppert Gabriel Merz Chammah.

El enemigo público número 1 de Putin

Navalny, en HBO Max

“Si mueres, ¿qué mensaje quieres dejar al mundo?”. Es, quizás, la pregunta más incómoda que se le puede hacer a un entrevistado. Aunque si es Alexey Navalny, el líder de la oposición rusa y enemigo público número 1 de Vladimir Putin, la pregunta cobre cierto sentido.

En 2020, las redes sociales de Navalny mostraron un vídeo del activista retorciéndose de dolor durante un vuelo comercial. El documentalista Daniel Roher nos transporta en este documental, que salió de Sundance con un par de premios, a ese momento y a los sospechosos acontecimientos que se sucedieron después: la extraña atención recibida en el hospital al que fue trasladado, la evacuación de emergencia a Alemania y la confirmación de su envenenamiento por un agente del gobierno ruso.

‘Stranger Things’ es una high school movie

Stranger Things, en Netflix

El Demogorgon ahora tiene forma de pesadilla de instituto: animadoras que vomitan en el baño, partidos de baloncesto en el polideportivo, Dragones y Mazmorras y bullying en los recreos. Los de Hawkins regresan en una primera tanda de siete episodios que es todo un homenaje a las high school movies con una banda sonora plagada de hitazos.

Han pasado seis meses desde el fin de la anterior temporada y los protagonistas se encuentran separados. Once (Millie Bobby Brown) sufre bullying en el instituto, Joyce (Winona Ryder) sigue buscando a Jim (David Harbour). Los Duffer prometieron más terror que en las anteriores entregas y han cumplido en unos capítulos que también son más largos: el último de la segunda tanda durará dos horas y media. Además, un prólogo en el primer capítulo nos lleva a 1979, año fundacional de la pesadilla de Stranger Things.

Una pequeña película épica

Carol, en Amazon Prime Video

“Y ahora, pide un deseo’, dijo Richard. Y Therese lo hizo. Su deseo fue Carol”. Así contaba Patricia Highsmith la deliciosa historia de amor entre dos mujeres en el Nueva York de los años 50. Una, madura con dinero, abrigo de pieles, marido y “unos ojos grises, sin color, dominantes como la luz o el fuego”, llamada Carol. La otra, Therese, mucho más joven, huérfana y recién empleada en unos almacenes para la campaña navideña. En El precio de la sal su amor sorteaba los mostradores de aquella gran superficie en una mirada fulminante, los obstáculos morales de su época y la desesperación en el rostro de sus respectivos hombres al ver que las perdían para siempre.

Con el fin de recrear aquella pasión sin precedentes, el descubrimiento del amor genuino, Todd Haynes filma como contenedor de este amor verdadero un Nueva York hermoso y solitario, repleto de frío y lugares vacíos, de habitaciones semi iluminadas vistas a través de ventanas por las que miran mujeres solas. Para contar cómo es enamorarse de verdad –en Carol es casi tan bonito como hacerlo en la vida real– Haynes nos sumerge en la soledad de los cuadros de Edward Hopper, una elección en la que seguramente tenga mucho que ver la maestría de su habitual director de fotografía, Ed Lachman.

Siguiendo este juego de opuestos tampoco parece casual el evidente homenaje que Carol hace a Breve encuentro. La historia de amor y trenes contada por David Lean era también un relato de una inmensa soledad, la que nos inflige el amor cuando ya no está. No Other Love Can Warm my Heart… Al igual que aquella, y el director de Lawrence de Arabia algo sabía de eso, Carol ya pertenece a esa familia de películas pequeñas absolutamente épicas.­

