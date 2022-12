Cuatro recomendaciones en Netflix, Prime Video, Filmin y Movistar Plus+

La vida íntima de la Premio Nobel Annie Ernaux

Los años de Super 8, en Filmin

Es un absoluto deleite escuchar la voz dulce de Annie Ernaux a lo largo del metraje de Los años de Super 8. Sus vídeos familiares, sus viajes exóticos, la cotidianeidad del hogar grabadas en los 70 por su exmarido Philippe Ernaux adquieren un nuevo significado observados desde la distancia por la escritora francesa, reciente Premio Nobel.

Los años de Super 8 es la historia del tímido nacimiento de una de las mejores escritoras del siglo XX. También, la crónica de la disolución de un matrimonio, de una insatisfacción crónica, de un vacío solo aliviado por la necesidad clandestina de escribir.

El mejor retrato de la generación millennial

Generación Low Cost, en Movistar Plus+

Una azafata de una aerolínea low cost. No es Ryan Air pero como si lo fuera. Tiene hasta los mismos colores distintivos. Durante gran parte del metraje seguimos a esta tripulante de vuelos de bajo coste interpretada por una soberbia Adèle Exarchopoulos en su nihilista huida hacia delante entre escalas, aeropuertos, noches en Lanzarote e insolentes pasajeros borrachos.

Presentada en la Semana de la Crítica de Cannes, Generación Low Cost –título infame que flaco favor le hace al original, Rien à foutre – es probablemente el mejor retrato de la generación millennial visto hasta la fecha. Nihilismo, desarraigo, desapego feroz de lo emocional y toneladas de precariedad laboral.

Bárbara Lennie, la femme fatal definitiva del cine español

Los renglones torcidos de Dios, en Netflix

En esta casa no somos demasiado fans del cine de Oriol Paulo aunque comprendemos a la perfección el fenómeno. Sin embargo, y quizás por el cariño infantil que sí profesamos a la novela que adapta, Los renglones torcidos de Dios nos parece su película más digna hasta la fecha.

¿Quién no conoce la historia de Alice Gould, detective infiltrada en un psiquiátrico para resolver un crimen cometido allí hace tiempo? ¿O es tal vez una persona enajenada que se ha buscado una coartada para no afrontar que está tan enferma como el resto de compañeros?

Torcuato Luca de Tena escribió este clásico de las lecturas escolares después de infiltrarse él mismo en un psiquiátrico. Más de 40 años después, Oriol Paulo confía en Bárbara Lennie para interpretar a la femme fatal definitiva del cine español. Y ojo, que igual se lleva el Goya.

¿Por qué hablamos tan poco de Rob Reiner?

Desvelando la verdad, en Prime Video

He estado escribiendo un reportaje sobre Al descubierto, la película que cuenta cómo dos periodistas del New York Times destaparon los abusos de Harvey Weinstein. Esto me ha hecho recordar algunos títulos recientes sobre periodismo de investigación y, sobre todo, uno que pasó en su estreno muy inadvertido y que yo pude ver gracias a mi suegro, periodista con una amplia trayectoria y una cinefilia genuina al que no se le escapa ninguna joya escondida en las plataformas.

Desvelando la verdad cuenta cómo The Knight Ridder, agencia de noticias y conglomerado de periódicos locales hoy desaparecido, fue el único medio que puso en duda, con una investigación precisa y valiente, la decisión del Gobierno de EE UU de invadir Irak en 2003 ante la supuesta existencia de armas de destrucción masiva.

Resulta curioso que una película tan interesante, tan bien dirigida (¡más Rob Reiner, por favor!) y con el repartazo que tiene –desde Tommy Lee Jones, Woody Harrelson, Milla Jovovich, Jessica Biel- ni siquiera se estrenase en salas en España y que siga siendo tan desconocida.

