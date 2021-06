La novela favorita de Stephen King según Stephen King

La historia de Lisey, en Apple TV

La historia de Lisey Apple TV

Stephen King dice que La historia de Lisey es, de todas las novelas que ha escrito, su favorita. Por eso se decidió a escribir todos los capítulos de esta adaptación que dirige Pablo Larraín. Para que nadie estropease su obra predilecta o que, en caso de que eso sucediese, él fuese el único culpable.

Uno puede imaginar por qué este libro le gusta tanto a King leyendo su sinopsis: Lisey es la viuda de un famoso escritor de novelas de terror acosada por un fan trastornado de su marido, que quiere hacerse con las obras que este nunca publicó. Para protegerse, empieza a recordar situaciones de su matrimonio que la llevan a un mundo sobrenatural creado por él. Eso es, precisamente, lo mejor de la serie. Esos recuerdos, las jinkanas postmortem, el refugio imaginario del amor que una vez tuvieron.

La fantástica Julianne Moore interpreta a Lisey mientras que Scott Landon, el escritor, es Clive Owen. Larraín consigue mantener ese pulso en la dirección y en el montaje que demostró en Ema o en Jackie pero solo en el primer episodio. Después, la serie va perdiendo fuelle, por este y otros motivos. Esas hermanas interpretadas por Joan Allen y Jennifer Jason Leigh, sus intervenciones algo repetitivas, y el fan loco interpretado por Dane DeHaan, que no termina de causar el terror que debería.

Las dos primeras de 'Master of None'

Master of None, en Netflix

Master of None Netflix

No he pasado de la primera media hora de la tercera temporada de Master of None. Siendo fan confesa de la serie, las primeras imágenes y críticas que salieron en la prensa norteamericana ya me habían quitado un poco las ganas.

Por qué Aziz Ansari ha decidido romper con los personajes estrella de su serie, Dev (interpretado por sí mismo) y Arnold (gigantesco Eric Wareheim) y poner en el centro al secundario Denise (Lena Waithe) es un misterio para mí, como también lo es ese tonillo woke del que carecía el guion de sus dos primeras temporadas, fantásticas. Por eso, no desperdicio el estreno de esta tercera para recomendarlas.

Recordemos. Dev es un actor neoyorquino con buen paladar que recorre Manhattan e Italia (en la segunda entrega, un salto cualitativo en la dirección) en busca de audiciones, romances y buenos restaurantes, casi siempre acompañado de su Sancho Panza Arnold. El oficio real de Ansari, cómico de stand up, se cuela en la serie para que nos riamos con él de su condición de inmigrante de segunda generación y, sobre todo, de los mil malentendidos que se dan en las citas románticas. Ironías del destino que a Ansari le montasen una mini campaña de cancelación por una cita que no salió como debería.

Mater Suspiriorum, te invocamos.

Suspiria, en Amazon Prime Video

Suspiria Amazon Prime Video

La crispación de los fans de Dario Argento, director del filme que inspira este “remake” de Luca Guadagnino, pudo hacer que en su momento se juzgase esta película injustamente. Vista unos años después, Suspiria funciona como una muy digna película de terror. De hecho, poco tiene que ver, en lo temático y en lo cinematográfico, con la visión de Argento.

Tras unos créditos impecables en colores pastel, Guadagnino se quita de encima muy rápido el meollo del asunto: sí, estamos ante una historia de brujas. Las protagonistas son brujas que regentan una academia de danza a la que llega de nuevas una americana de brillante pelo rojo y ojos traviesos interpretada por Dakota Johnson. Tilda Swinton, habitual del cine del italiano, lidera el aquelarre –e interpreta a otro personaje, a ver si adivinas cuál–, secundada por unas brujas que tienen más de Nicolas Roeg que de las Tres Madres.

Thom Yorke firma la banda sonora, absolutamente disfrutable, y Guadagnino demuestra tener ojo para las secuencias de terror; mención especial para la muerte en la sala de los espejos. Eso sí, mantened vuestras expectativas bajas en la secuencia final, en la que al director sin duda se le va la mano con el filtro rojo y la sangre de mentira.

Una comedia triste para gente inteligente

El rey del barrio, en Movistar+

El rey del barrio Universal

El cómico Pete Davidson perdió a su padre, bombero, en los atentados del 11-S. Esto marcó su infancia y adolescencia hasta que la comedia –y un poquito de marihuana– le salvó. El rey del barrio es una película autobiográfica o más bien, el recuento de lo que hubiese sido su vida si no hubiese descubierto el poder sanador del humor negro.

Interpretada por sí mismo y dirigida por uno de los mejores directores de comedia, Judd Apatow, El rey del barrio cuenta la historia de Scott un veinteañero fumeta apalancado en casa de su madre –fantástica Marisa Tomei– en Staten Island. Como Davidson, Scott perdió a su padre, bombero, y no le hace ninguna gracia saber que su madre está empezando a salir con un compañero del gremio.

¿Quieres recibir todos los viernes en tu correo las mejores recomendaciones de cine y series? Apúntate a nuestra Newsletter.