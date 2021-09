Cuatro recomendaciones en Netflix, Disney +, Amazon Prime Video, Filmin y HBO

Historia (expandida) de un matrimonio

Sacrilegio. HBO estrena un remake de la mítica serie de Bergman. Y resulta que la serie no tiene nada que envidiar a la original. Hagai Levi, showrunner al que sigo la pista desde The Affaire, adapta a los tiempos que corren la historia de aquel matrimonio cuyo divorcio no suponía, ni mucho menos, una separación definitiva.

Jessica Chastain y Oscar Isaac interpretan a la pareja protagonista con exquisitez. Ya no viven en Suecia sino en EE UU, él fue judío ortodoxo y es ella la que aborta voluntariamente y la que lo abandona por otro hombre. Levi lleva más lejos la concisión narrativa de Bergman, elimina personajes secundarios, escenarios, tramas, y filma a sus protagonistas prácticamente sin salir de su preciosa casa, esa que representa las convenciones de una familia feliz norteamericana y que el creador se permite mostrar como lo que es, un escenario.

Queda la esencia, este estudio detallado del amor, el matrimonio, los celos, el deseo, la culpa, esas conversaciones de madrugada y los lazos que irremisiblemente nos atan a las personas que amamos.

Si Oscar Iscaac y Jessica Chastain te han dejado con ganas de más

El año más violento, en Amazon Prime Video (hasta el 29 de sept.) y Filmin

Fotograma de 'El año más violento' Cinemanía

No es la primera vez que Oscar Isaac y Jessica Chastain interpretan a un matrimonio en pantalla. En El año más violento ya demostraron que hacían muy buena pareja. Eso sí, en la tercera película de J.C. Chandor, sus personajes no se podían permitir debilidades, rupturas y largas conversaciones acerca de sus sentimientos fluctuantes. Bastante tenían con vivir en la Nueva York del año 81, el más violento de la historia de la ciudad.

Isaac interpreta a un inmigrante hispano que ha conseguido sacar adelante una empresa de distribución y venta de gasóleo. Mientras aspira a expandir su negocio, comprando unos terrenos cercanos al río Hudson, sus camiones comienzan a ser atracados. Su mujer (Chastain) es partidaria de que responda con más violencia pero esta, casi una historia de samuráis moderna, es la historia de un hombre bueno.

Para nostálgicos de Indiana Jones

Jungle Cruise, en Disney +

Jungle Cruise Disney+

Mucho se ha comparado Jungle Cruise con La reina de África y poco con Indiana Jones, de parentesco evidente. Basada en una atracción de Disney World –antes de arquear la ceja acuérdate del éxito de Piratas del Caribe–, Jungle Cruise es una historia de aventuras con vocación de cine de los 80: una jungla, un tesoro y una pareja con sus más y sus menos intentando encontrarlo entre serpientes y maldiciones.

Emily Blunt se consagra aquí como la estrella de Hollywood capaz de atreverse con todo y es una pena que Dwayne Johnson carezca del carisma de 'Boggie' para replicar los rifirrafes con Katharine Hepburn del clásico de John Huston. Sin embargo, esta actualización del “cazatesoros” feminista y sensibilizada con el colectivo LGTB, es tan divertida y refrescante como las películas a las que emula. Por cierto, mira a ver si reconoces a Dani Rovira y a Quim Gutiérrez entre el reparto.

Cine de alta costura

El hilo invisible, en Netflix

El hilo invisible Netflix

“No te hagas el fuerte”, dice Alma la noche que conoce a Reynolds Woodcock. Cabe preguntarse si ya entonces es consciente de la debilidad del hombre elegante, maduro y atractivo que la ha invitado a cenar mientras ella, camarera de un hotel de costa, le servía el desayuno. Previamente, Paul Thomas Anderson se ha ocupado de contarnos que Reynolds, genio de la alta costura en el Londres de los 50, es un soltero fagocitador de mujeres, no importa lo hermosas que sean o la perfección de sus medidas. Alma –suculenta interpretación de la desconocida Vicky Krieps– prueba enseguida que también puede ser la nueva modelo de la casa Woodcock en lo que parece una versión haute couture del mito de Pigmalión o la variante seria de madre! de Aronofsky.

Reynolds se descubre pronto como un tirano. Los vestidos que confecciona para la realeza y altas damas, su arte sublime, choca frontalmente con su vida miserable y su necesidad de control, garantizada en gran medida por su devota hermana (soberbia Lesley Manville), especie de ama de llaves de la casa Woodcock que recuerda mucho a la de Rebeca. El personaje que interpreta el inconmesurable Daniel Day-Lewis en El hilo invisible es incapaz de amar y boicotea cualquier posibilidad de deseo al prójimo con algo tan prosaico como unas tostadas.

La música que Jonny Greenwood hilvana nos arrastra en una sucesión de planos detalle de fruncidos y miradas, de besos circulares sobre el escaparate de una tienda o de planos secuencia de desfiles y desafíos en una imponente casa georgiana que es, por supuesto, una metáfora de lo angustioso que puede llegar a ser el amor. Así lo vive Reynolds cuando Alma, fuerte, peligrosa, segura de sí misma y enamorada, derriba una a una todas sus resistencias hasta conseguir que él la necesite. Regalo perverso, El hilo invisible es un romance gótico con un envoltorio radiante y bello que contiene un misterio tan brutal como humano. Para encontrar la manera de estar juntos, Reynolds y Alma sufren y se hacen daño. Eso, precisamente, es lo que los salva de sí mismos.

