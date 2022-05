Cuatro recomendaciones en Netflix, HBO Max, Apple TV y Amazon Prime Video

Historia de una escalera (mortal)

The Staircase, en HBO Max

The Staircase HBO Max

“You always hurt the one you love”, decían los Everly Brothers en una de sus canciones más conocidas. Y esa es la canción que las hermanas de Kathleen Peterson han elegido para su funeral al sospechar que su muerte ha sido de todo menos accidental.

Basada en la historia real de Michael Peterson, The Staircase arranca con la llamada a emergencias del escritor al encontrarla muerta al final de unas escaleras de la casa familiar. Tras una autopsia problemática, es acusado de asesinato convirtiéndose su juicio uno de los más mediáticos de los últimos años. De hecho, cuenta con su propio documental, una serie soberbia que merece que nos detengamos en ella más abajo.

La miniserie está elegantemente dirigida por Antonio Campos (El diablo a todas horas). El montaje, que oscila entre los días anteriores y posteriores a la muerte, merece una mención como la cruda recreación de la caída por las escaleras y el impresionante reparto integrado por Toni Collette, Colin Firth, Sophie Turner, Michael Stuhlbarg o Dane Dehaan. Sin embargo, es uno de esos casos en los que podemos decir sin miedo a equivocarnos que la realidad supera la ficción.

El True Crime que dignifica el género

The Staircase, en Netflix

La familia Peterson en The Staircase Netflix

Puede que estés algo saturado de los True Crime de Netflix. Te entiendo a la perfección. El género se ha estirado hasta extremos tan innobles y sensacionalistas que ahora cualquier serie que rastree hechos criminales reales huele a chamusquina. Sin embargo, hay ocasiones en las que un documental es la única defensa para los acusados. Es el caso de The Staircase, probablemente la mejor serie true crime de la historia.

La serie documental de Jean-Xavier de Lestrade sigue durante 16 años la odisea judicial de Michael Peterson, acusado en 2001 de haber asesinado a su esposa tras aparecer muerta al final de una escalera en la mansión que ambos compartían con sus hijos.

Como Making a Murderer, The Staircase toma el caso de Michael Peterson para exponer las faltas del sistema judicial estadounidense, capaz de condenar a un hombre sin pruebas e incapaz de admitir la cadena de errores que llevaron a tal condena.

Vuelven las intrigas del Mossad

Teherán (2ªT), en Apple TV

Teherán Apple TV

La primera temporada de Teherán fue una de las más gratas sorpresas de 2020. Creada por Moshe Konder, showrunner de la igualmente prestigiosa Fauda, la serie nos mantuvo en vilo con las aventuras de una agente del Mossad que intentaba huir de la capital iraní tras una operación de inteligencia fallida.

En esta segunda temporada, que comienza poco después del final de la primera, Tamar Rabinyan no ha conseguido salir de Irán. El Mossad no está dispuesto a evacuarla de Teherán hasta que cumpla con éxito una nueva misión estratégica. Un misterioso personaje interpretado por Glenn Close aparece en su camino. ¿Se puede fiar de ella? ¿Para quién trabaja? No sería una buena serie de espías si tuviésemos todas las respuestas.

Licencia para hacer un maratón de Bond

La saga James Bond al completo, en Amazon Prime Video

Daniel Craig en 'Sin tiempo para morir' Cinemanía

Amazon Prime Video compró MGM por 8.500 millones de dólares el pasado marzo y las consecuencias no se han hecho esperar. El agente 007, hasta ahora propiedad del estudio, acaba de desembarcar en la plataforma con todas sus películas para que puedas hacer el maratón de James Bond que siempre soñaste. Sir ir más lejos, puedes empezar por Sin tiempo para morir, la última entrega protagonizada por Daniel Craig.

La colección incluye títulos tan míticos Desde Rusia con amor (1963), James Bond contra Goldfinger (1964), 007 al servicio secreto de su Majestad (1969), Diamantes para la eternidad (1971), La espía que me amó (1977), Solo para sus ojos (1981), Licencia para matar (1989), GoldenEye (1995), Casino Royale (2006) o Skyfall (2012).

