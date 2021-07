La sorprendente presencia de Marcelo, el jugador del Real Madrid, en plena pretemporada del equipo blanco, en la alfombra roja de la 74 edición del Festival de Cannes, antes de disfrutar junto a su esposa de la première mundial de la nueva película de Wes Anderson, The French Dispatch (La crónica francesa), nos lleva a zambullirnos en la búsqueda de otros grandes futbolistas que lucieron palmito en La Croisiette. ¿Qué pintaban en el circo mediático que se forma alrededor del Festival de Cannes estos ases del balón?

Diego Armando Maradona, en Cannes GTRES

Diego Armando Maradona añadió su show futbolero al show cinematográfico habitual del director serbio Emir Kusturica. El choque de egos sucedió en 2008, durante la presentación en Cannes de su documental Maradona por Kusturica.

Pelé y Jackie Chan

Edson Arantes do Nascimento, Pelé, que ya había estado en Cannes en 1977, cuando su contrato con el Cosmos de NY y Warner le obligaba a pasearse por el mundo entero, buscó financiación en Cannes para poder producir su película Pelé, el nacimiento de una leyenda. En la imagen, el mito brasileño del fútbol, junto a Jackie Chan.

Djorkaeff y Ronaldo Nazario Lionel Cironneau / GTRES

En 1999, los futbolistas del Inter de Milán Youry Djorkaeff y el gran Ronaldo Nazario acudieron a la presentación en el Festival de Cannes del filme de Atom Egoyan, El viaje de Felicia.

Samuel Eto'o y su mujer Georgette. Lionel Cironneau / GTRES

El ex futbolista camerunés Samuel Eto'o, entonces en las filas del Inter de Milán, visitó en mayo de 2011 la alfombra roja del Festival de Cannes junto a su esposa Georgette. Así lucieron ambos antes de asistir al estreno de El árbol de la vida de Terrence Malick.

Steve Evets y Éric Cantona Joel Ryan / GTRES

Gracias a una nada desdeñable carrera cinematográfica como actor desde su debut en La alegría está en el campo (Étienne Chatiliez, 1995), Éric Cantona ha pasado habitualmente por el Festival de Cannes. En la edición de 2009 presentó el que quizá sea su papel más recordado: Cantona se interpretaba a sí mismo en Buscando a Eric, la película de Ken Loach con guión de Paul Laverty, coprotagonizada por Steve Evets, el cartero que también se llamaba Eric, al que se le aparecía el mítico jugador del Manchester United.

El futbolista costarricense Keylor Navas (entonces a punto de salir del Real Madrid camino del París Saint Germain) acudió al Festival de Cannes de 2018 junto a su esposa Andrea Salas para presentar el documental en el que se cuenta la historia de su vida: Hombre de fe.

Christian Karembeu y Adriana Sklenarikova. ©KORPA / GTRES

Christian Karembeu es quizá el futbolista que más veces ha pisado la alfombra roja del Festival de Cannes, siempre acompañando a su esposa, la modelo y actriz eslovaca Adriana Sklenarikova. Desde que se separaron en 2011, ya no se espera en la Croisiette al ex futbolista del Real Madrid, Sampdoria, Middlesbrough y Olympiakos, entre otros.

Steven Gerrard GTRES

Probablemente, uno de los futbolistas a los que más nos extraña ver entre el glamour del Festival de Cannes. Steven Gerrard acudió (así de incómodo como le vemos en la imagen) al certamen cinematográfico de la Costa Azul para apoyar a su amigo, nacido en Liverpool como él, Neil Fitzmaurice, que presentaba en mayo de 2011 la comedia Charly Noades RIP.

Antonio Banderas y John Carew

Otro de los futbolistas que ha desarrollado una carrera como actor al terminar sus años como futbolista es el noruego John Carew. El ex futbolista del Valencia y la Roma, entre otros, aparece en una de sus visitas al Festival junto a Antonio Banderas, otro gran futbolero. Carew (que además de los thrillers Dead of Winter y Hovdinger, aparecía en Maléfica: Maestra del mal) presentaba en Cannes la serie Home Ground, sobre una mujer entrenadora de un equipo de fútbol profesional masculino, y en la que él interpreta a un delantero veterano que no parece aceptar de buen grado a la nueva míster.

Radamel Falcao y Lorelei Taron GTRES

El ex del Atlético de Madrid y hoy jugador del Galatasaray, Radamel Falcao, y su esposa Lorelei Taron pasearon por la alfombra roja de Cannes en mayo de 2019 (entonces militaba en el Mónaco), antes de asistir a la première de la película de clausura del certamen, Especiales, de Olivier Nakache y Éric Toledano.

Zidane, en su etapa en el Cannes

BONUS TRACK: No hay constancia de su paso por el Festival de Cannes, pero Zinedine Zidane, nacido en el barrio de La Castellane de Marsella, destacó en el equipo de Cannes, a donde llegó con 15 años. En el estadio Pierre de Coubertin del AS Cannes jugó tres años en las categorías inferiores y otras tres temporadas en el primer equipo (1989-1992), antes de fichar por el Girondins de Burdeos, desde donde saltó a la Juventus y el Real Madrid.