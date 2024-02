La histórica derrota de la selección española de fútbol que aparece en ‘La zona de interés’ de Jonathan Glazer

Además de la inteligente utilización del fuera de campo, mucho se ha hablado del apabullante uso del sonido en La zona de interés, la abrumadora película de Jonathan Glazer (Under the Skin) ambientada en Auschwitz, nominada al Oscar en 5 apartados, entre ellos mejor película, mejor guion adaptado (la novela de Martin Amis) y mejor dirección, y galardonada además con el Gran Premio del Jurado en el festival de Cannes, entre otros reconocimientos. La utilización del ruido diegético (Maximilian Behrens al frente del montaje sonoro) y de los toques de la banda sonora extradiegética de Mica Levi en el filme es sensacional.

Aliada del sonido, la radio, medio de comunicación de masas en los años 40, nos deja una curiosa y futbolera anécdota en una de las escenas cotidianas de la película. En uno de los momentos de asueto de su protagonista, el comandante del campo de Auschwitz (Rudolf Höss) interpretado por Christian Friedel, el personaje lee un libro en un diván mientras escucha la radio. En ese noticiero se hace referencia a un partido de fútbol en Milán entre las selecciones de Italia y España, y se cita la victoria de los italianos (campeones del mundo en 1934 y 1938 consecutivamente) por 4-0, entre exaltaciones al juego del equipo victorioso al que se tiene muchas ganas de volver a ver jugar en Berlín (se supone que tras el victorioso recuerdo que dejaron los italianos en los Juegos Olímpicos de la capital alemana en 1936).

El partido España-Italia de 'La zona de Interés' en la portada del diario 'El Mundo Deportivo' (20 de abril de 1942). Cinemanía

Efectivamente, se trata de un partido real disputado en el estadio de San Siro el 19 de abril de 1942. Una sonora derrota por 4-0 con goles de Valentino Mazzola, Pietro Ferraris, Silvio Piola y Ezio Loik para la squadra azzurra que, según la crónica de El Mundo Deportivo del 20 de abril, “acusó la forma de sus más luminosas tardes, mientras que nuestro equipo rindió menos de lo que cabía esperar”.

No deja de ser curioso el eco de esta narración futbolera de dos selecciones que no son la alemana, en un aparato de radio en Auschwitz: el hecho de que no se cite al fútbol alemán bien puede ser porque Italia era el rival a batir por ser la vigente campeona del mundo y campeona olímpica, sin visos de que pudiese disputarse un Mundial o JJ OO mientras Europa siguiese en guerra. Curiosamente, la selección española venía de jugar una semana antes en Berlín (12/4/1942) contra Alemania, donde empató a un gol (tantos de Decker y de Campos), en un partido que sirvió de homenaje a la División Azul y en el que los españoles hicieron el saludo nazi con los anfitriones, completando así una mini gira de dos partidos contra las selecciones de las potencias del Eje.

Esa tarde de San Siro, España formó con Martorell (del Espanyol) en la portería, Teruel (Espanyol) y Juan Ramón (Valencia) en defensa; Gabilondo (Atlético), Germán (Atlético) y Mateo (Sevilla) en el centro del campo, y Epi (Valencia), Juanito Alonso (Real Madrid), Mariano Martín (Barça), Campos (Atlético) y Emilín (Oviedo) en la delantera habitual de cinco jugadores. El recuerdo radiofónico de esta goleada en Milán juega también en los límites del fuera de campo en los que se mueve magistralmente la película de Glazer.