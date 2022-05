El criticón

Me siento torpe al explicar mis achaques a un médico. Ni minimizo ni exagero porque quiero ser certero en la transmisión de los síntomas. Es importante comunicarse de forma precisa con esa persona que dispone de un par de minutos para evaluar tu salud y programarte un tratamiento farmacológico. Buscaría mis síntomas en Google, pero allí todo te lleva a una muerte inminente.

En la sala de espera ensayo mi discurso de paciente, rebusco adjetivos concretos, distingo entre “presencia” o “punzada” y si redundo lo hago con sinónimos para no hacerme repetitivo. Supongo que me escuchan mientras teclean, pero no estoy del todo seguro.

Me ocurre lo mismo cuando comento una película nada más verla. Considero que, en el primer impulso, existen tres posibles sentimientos: fascinar, detestar o ignorar (admito otro estado, entre el embeleso y el desprecio, que sería el aburrimiento). En cualquier caso, me pesa la responsabilidad de transmitir una negativa tajante.

Me encoge la posibilidad de que alguien pueda descartar una película debido a mi insolvente vehemencia, y no porque mi veredicto tenga peso, sino por la pura inercia que desarrollamos hacia las malas opiniones. El criterio es subjetivo y vive agazapado en rincones individuales a los que no tenemos acceso, de ahí que sea mejor evitar las contaminaciones. Es labor del crítico profesional alabar o descartar títulos con total seguridad y coherencia, pero los aficionados hemos venido a jugar. Muchas películas empiezan con una premisa interesante y a la media hora se desinflan hasta convertirse en pesadas, absurdas y hasta ridículas.

Empatizo con esa gente que dedica todo su esfuerzo a tomar decisiones incorrectas. No soy nadie para desalentar a un solo espectador potencial: que cada uno descubra sus propios bodrios. Pero no crean que actúo así por bondad: solo deseo que los demás tropiecen en la misma piedra que yo me he comido.