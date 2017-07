Depilación con láser vs depilación con cera: pros y contras si te lo haces en verano

Llega el verano y la depilación se convierte en uno de los recursos estéticos más recurridos tanto por ellas como por ellos. La opción más rápida y cómoda es optar por la cuchilla, aunque los resultados apenas aguantan unos días y, según el tipo de piel, puede provocar irritación, algún pequeño corte o vello encarnado. Si se quieren resultados más duraderos habrá que elegir entre cera o láser, aunque es conveniente tener en cuenta algunos aspectos de cara a la salud si se va a optar por uno u otro.

Tanto cera como láser son dos métodos que suelen ser menos lesivos para las pieles que la cuchilla y cabe preguntarse cuál es más conveniente si se va a optar por uno de ellos ahora en verano ya que hay que tener en cuenta las contraindicaciones de uno u otro si, por ejemplo, se va a tomar el sol.

Optar por la cera es más económico y, si se realiza de forma correcta, puede ser más aconsejable ahora en verano. Para empezar, la temperatura a la que se caliente la cera es fundamental para respetar la piel y no irritarla. El pelo no debe ser ni demasiado corto (es posible que la banda no saque todo el vello a la primera) ni demasiado largo (el proceso será más doloroso). El tamaño ideal ronda 1,20 cms de largo para hacerse la cera, según apunta la dermatóloga del Madfes Aesthetic de Nueva York Estee Williams. Los resultados suelen durar alrededor de una semana, algo insuficiente para algunos, aunque sí más económico. Tras la depilación con cera, algunas pieles pueden experimentar una mayor irritación, especialmente si se suda por las altas temperaturas. Dependiendo del tipo de vello, habrá que estar atentos a la aparición de vello encarnado que pueda infectarse.

Por su parte, el láser ofrece resultados más duraderos y es la técnica que menos probabilidad tiene de vello encarnado respecto a las anteriores. Ahora bien, optar por el láser en los meses de verano no es nada recomendable si se va a exponer la zona depilada al sol. Según explica la doctora Janet Prystowsky a Medical Daily, "el vello depilado mediante láser suele crecer un 20% más fino tras cada sesión hasta que suele desaparecer por completo. Esto depende del tipo de vello de la persona, que necesitará más o menos sesiones".

En el caso del láser desaparece el riesgo del vello encarnado y la irritación de la piel, pero aparece un aspecto que hay que cumplir para evitar lesionar la piel: evitar la exposición al sol. El láser es, pues, la opción más recomendable si se hace con suficiente antelación. Evitar la exposición al sol con la cera apenas supone unas horas o, quizá, un día dependiente del tipo de piel. Sin embargo, en el caso del láser se recomienda esperar entre seis y siete semanas tras el tratamiento para empezar a poder tomar el sol. Con la cera este problema desaparece, pero en pieles sensibles es más fácil la irritación así como la aparición de vello encarnado.