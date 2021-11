Los naranjos del Valle de Lecrín: una ruta por los pueblos blancos de Granada

Del mismo modo que Granada también tiene su costa (esa que llamaron Tropical), también atesora pueblos blancos. La gran mayoría de ellos los encontramos en el Valle de Lecrín, al sur de la Vega de Granada, en la parte centro-sur de la provincia.

El valle que da nombre a la comarca se ubica en la vertiente suroccidental de Sierra Nevada. En este fértil lugar, que queda junto a la Alpujarra granadina, las plantaciones de naranjos y limoneros perfuman, en primavera, el aire de un embriagante aroma a azahar. Y entre medias, cortijos, antiguos molinos de harina y castillos musulmanes.

. WIKIPEDIA/G. Puga Bailón

El Valle de Lecrín está formado por ocho municipios: El Padul, Dúrcal, Nigüelas, Villamena, Albuñuelas, El Valle, El Pinar y Lecrín. El más poblado es El Padul, el más extenso es Albuñuelas (también el menos habitado) y su capital tradicional e histórica es Dúrcal.

La ruta por sus pueblos, muy popular todo el año para los ciclistas, pasa por El Padul, Dúrcal, Mondújar, Lecrín, Melegís, Restabal, Saleres, Albuñuelas.

Pinos del Valle, en el municipio de El Pinar (Granada). WIKIPEDIA/Raguadom

Hasta en otoño e invierno puede hacerse esta ruta, no sólo por la belleza de sus paisajes, sino por la dulzura de su clima. Hacerla en primavera y al principio del verano tiene un plus: el calor todavía no es sofocante y, como decíamos, los naranjos y limoneros lo llenan todo de aroma a azahar.

Entre sus enclaves imprescindibles destaca la laguna de Padul (en la foto de abajo), un humedal de importancia internacional especialmente equipado para disfrutar del avistamiento de las aves.