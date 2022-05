Qué ver en París en 3 días

Es uno de los principales destinos turísticos del mundo, pero además, París es la capital de todo: de la elegancia, del amor, del glamour y también de la vida bohemia. Para que te lleves la mejor impresión de la Ciudad de la Luz, te contamos qué no te puedes perder en una primera visita en la que disfrutarás de lo mejor del ambiente chic parisino.

El monumento más icónico

La Torre Eiffel. Nikada (iStock).

Es poner un pie en París y no hay quien no la busque con la mirada. Efectivamente, puede que no sea lo más original, pero el viaje no estaría completo sin pasar por el símbolo de Francia. Si quieres tener una perspectiva inolvidable de la ciudad, el precio depende de hasta dónde subas y cómo. Subir en ascensor a lo más alto de la Torre Eiffel, cuesta 26 euros.

El Louvre

El Museo del Louvre, con su icónica pirámide. Unsplash

El principal museo del mundo y también el más visitado, sí o sí tiene que estar entre tus prioridades en este viaje. Ver el museo nacional de Francia (o una parte) te llevará varias horas. Te en cuenta que son 73.000 metros cuadrados de arte, por lo que es complicado en una sola visita abarcarlo todo. Te esperan dos de las obras más célebres y que son imprescindibles ver: La Venus de Milo y La Gioconda. Más de 20.000 personas pasan a diario delante de este retrato tan misterioso de Leonardo da Vinci. El precio en taquilla para adultos es de 15 euros. Los martes cierra.

París desde el agua

Disfruta de un recorrido inolvidable por el río Sena. ARCHIVO

La mejor manera de comenzar la segunda jornada en París es con un refrescante trayecto por el Sena. Estás en la ciudad del amor, por lo que el recorrido más romántico no puede ser otro que este: ver la ciudad desde el río y en los típicos bateaux mouche. Es también una bonita manera de descubrir algunos de los monumentos imprescindibles, como los Inválidos, el Parlamento, el Museo de Orsay o la Catedral de Notre Dame.

Comer en una terraza parisina

Restaurante en el barrio Le Marais de París Getty Images

Una visita al París más moderno tiene que pasar por el barrio de Le Marais, en la orilla derecha del Sena. No es mal plan recorrer las galerías de arte para descubrir quién marca tendencia. Y por supuesto, pastelerías típicas, cafés clásicos, calles adoquinadas y casas de otra época es lo que también encontrarás en este distrito lleno de vida y que puede ser la opción perfecta para almorzar. Recuerda que los franceses comen muy pronto (de 12 a 14h), por lo que mejor no acudir a última hora para evitar que comer se convierta en una odisea.

De puentes sobre el Sena

Pont Alexandre III (Paris, Francia). Getty Images

La ciudad cuenta con un enorme patrimonio artístico que también se refleja en sus 37 puentes, algunos de una belleza que no podemos pasar por alto. Como el de Alexander III, que une los Inválidos con el Grand y el Petit Palais. También el cinematográfico Pont Neuf o le pont des Arts, este último muy popular, al ser donde los turistas colocaban los candados del amor. En 2015 decidieron retirarlos todos, por el peso que ejercían sobre el puente.

Montmartre, la bohemia parisina

Sacre Coeur y Montmartre, París Getty Images/iStockphoto

Conocido como el barrio de los pintores, se trata de pasear y adentrarse en la parte más bohemia de la ciudad. Estás en territorio de artistas y eso se respira en el ambiente. Descubrirás que las calles de Montmartre no han perdido nada del encanto que atrajo a la intelectualidad parisina de hace años, lo que lo convierte en uno de los lugares imprescindibles en cualquier visita a París. No dudes en subir los 300 escalones que hay hasta la basílica del Sacré-Coeur en lo alto de la colina de Montmartre. Te sorprenderás con una de las más bellas imágenes de los tejados de París.

Los Campos Elíseos

Los Campos Elíseos y la plaza de la Concordia, desde el Arco del Triunfo Fadi Bargoti

Pocos dudan de que es la avenida más hermosa del mundo. Recorrer los 2 kilómetros que separan la plaza de la Concordia del Arco de Triunfo mientras disfrutar de los escaparates de lujo, te hará sentir que estás en el París más glamouroso. Pero además, es un paseo por la historia, ya que esta imponente arteria situada en el oeste de París, conecta algunos de los lugares imprescindibles, como el Obelisco de Luxor o la plaza Charles de Gaulle.

la Ópera

Salón de Baile de la Ópera de París Manjik

La Ópera Garnier es otra visita que debes incluir en tu viaje. Aunque por fuera pueda parecer que es un edificio más, te aseguramos que cuando la veas por dentro te quedarás con la boca abierta. De estilo neobarroco, se trata, sin duda, de uno de los lugares más majestuosos de París. Precio de la entrada, 14 euros. Menores de 12 años, gratuita.