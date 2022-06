La naviera Royal Caribbean emula en su oferta de cruceros el lema olímpico de más alto, más fuerte, más rápido. En su caso, su apuesta por barcos más grandes, más eficientes y más limpios. Cuando apenas acaba de poner a navegar el Wonder of the Seas, el barco de cruceros más grande del mundo, con salidas desde Barcelona, ya está en construcción el siguiente gigante del mar, el Icon of the Seas, que iniciará sus itinerarios en 2023 y será el primero de los barcos de la naviera impulsado por gas natural licuado (GNL).

El barco de cruceros más grande del mundo, el Wonder of the Seas, ya está navegando. ¿Cuál es el balance de estas primeras travesías?Pienso que no puede ser mejor. Por un lado, está la ilusión de la reactivación de la actividad turística tras dos años en los que hemos tenido que hacer frente a una situación compleja. Por otro, está la satisfacción de ver cómo el trabajo realizado durante estos dos años nos ha permitido presentar un barco excepcional que está realizado sus itinerarios con unos excelentes niveles de ocupación. Es una sensación inigualable ver a todo el equipo humano desarrollar su trabajo con ilusión y profesionalidad, al igual que ver la satisfacción de los miles de viajeros que pueden disfrutar el barco semana a semana por el Mediterráneo. ¿Por qué la naviera Royal Caribbean apuesta por la construcción de barcos tan grandes?Nuestra apuesta siempre es por la excelencia y la innovación a través del feedback que nos ofrecen nuestros viajeros y de las propias tendencias que podemos identificar. En la clase Oasis optamos por un producto que puede satisfacer a cualquier perfil de viajero y las dimensiones del barco nos permiten diseñar todas las comodidades para ellos. Además, gracias a estas dimensiones mejoramos nuestras economías de escala, lo que nos permite ser más eficientes desde todos los puntos de vista. Háblenos del Icon of the Seas, el próximo barco de cruceros que ya está construyendo la naviera y que está previsto inicie su navegación en otoño de 2023.En abril ya celebramos la ceremonia de colocación de la quilla, por lo que todo avanza según lo previsto, que es poder iniciar sus itinerarios a partir de 2023. El Icon of the Seas cuenta con las últimas innovaciones que los equipos de Royal Caribbean han imaginado y reinventado, incluyendo un cambio hacia una energía más limpia. Será el primero de los tres barcos de Royal Caribbean que funcionarán con gas natural licuado (GNL), el combustible fósil más limpio disponible para los cruceros en la actualidad. Al combinar el GNL con una línea de aplicaciones comprobadas de la línea de cruceros, como la conexión a tierra y los sistemas de recuperación de calor residual que reutilizan el exceso de energía para ayudar a impulsar las operaciones del barco, el Icon será el siguiente paso en el viaje de Royal Caribbean hacia un futuro de energía limpia. En las próximas semanas y meses podremos compartir más información excitante sobre el Icon. ¿Cómo valora el futuro de los cruceros como destino y atracción turística? ¿Cuáles serán las tendencias de este sector a corto, medio y largo plazo?Por la respuesta actual y los ritmos de reserva para la temporada veraniega, las perspectivas a corto plazo son muy positivas y ya observamos interés y demanda también para los cruceros de 2023. Pienso que nuestro concepto turístico tiene un gran desarrollo por delante. Una de nuestras fortalezas es que podemos adaptarnos a las diferentes tendencias turísticas con gran rapidez ya que somos un destino en sí mismo. Eso nos permite adaptar los diferentes servicios, perfiles de producto y todo lo que forma parte del crucero a las exigencias de la demanda. ¿De qué manera afectan los nuevos protocolos de viajes en materia de salud y seguridad a los viajes en crucero? ¿Estos protocolos serán permanentes o transitorios?Obviamente, la salud y la seguridad de nuestros huéspedes y tripulación son de suma importancia. Nuestra estrategia es trabajar con las autoridades locales para garantizar el cumplimiento de las normas. Las políticas de uso de mascarillas se evalúan continuamente a medida que evoluciona la normativa de salud pública y se informa a los viajeros de los últimos requisitos antes de zarpar. Actualmente en Europa las mascarillas son opcionales para los pasajeros vacunados y se recomiendan para los niños no vacunados mientras están a bordo. Todos los viajeros que navegan actualmente desde Barcelona deben realizar una prueba oficial de antígenos antes de embarcar y todos los mayores de 12 años deben estar completamente vacunados para poder embarcar. A bordo también contamos con estrictos protocolos de limpieza e higiene, como estaciones de desinfección de manos en todo el barco y desinfectante de manos en todos los camarotes. ¿Cuál es su apuesta por el mercado español, desde qué puertos se podrá embarcar en un barco de Royal Caribbean?En Royal nos cuestionamos permanentemente nuestra definición de producto para ofrecer siempre lo que nuestros viajeros están demandando. De esta forma, actualmente el hub en España es Barcelona y la apuesta de la compañía por España es clara. Este año haremos más escalas que nunca en puertos españoles. Hasta seis cruceros de Royal navegarán este año con itinerarios en puertos españoles. Un buen ejemplo es el Vision of the Seas, que es el único barco desde Barcelona que hace las islas griegas en la temporada 2022, con claro acento español, ya que cerca de 60 tripulantes son de habla hispana, la comida tiene un toque mediterráneo y en algunas salidas de verano también se podrá disfrutar de bandas musicales y humoristas españoles. ¿Por qué alguien debería reservar un crucero en Royal Caribbean y no en otra naviera? ¿Qué es lo que les hace diferentes a los demás?Consideramos que los barcos de Royal son un destino en sí mismo y ofrecen algo especial para cada miembro de la familia. Los barcos de la clase Oasis son los únicos que disponen de un teatro acuático, tirolina, simuladores de surf y hasta puedes encontrar un simulador de paracaidismo en la clase Quantum. También tenemos una oferta culinaria de alta calidad y un excelente servicio a bordo del cual estamos realmente orgullosos. Royal Caribbean ofrece atracciones únicas como Perfect Day en Cococay, nuestra exclusiva isla en el Caribe, donde nuestros pasajeros pueden disfrutar de un parque acuático, actividades en las playas del Caribe o simplemente pasar un día de relax. Finalmente, ¿cómo es el Ultimate World Cruise, la apuesta de la naviera por los cruceros vuelta al mundo?Creo que es un magnífico ejemplo de cómo somos capaces de innovar y sorprender al mercado. El Ultimate World Cruise va a ser un crucero excepcional de 274 noches en el que se visitarán los siete continentes y más de 150 destinos en 65 países. Esta experiencia única se desarrollará en el Serenade of the Seas y el programa contempla zarpar desde Miami el 10 de diciembre de 2023 y llegar también a Miami el 10 de septiembre de 2024.

Sergio Arévalo Las Palmas de Gran Canaria (46 años)

Sergio Arévalo cuenta con más de 15 años de experiencia en diferentes sectores como el Retail y desde hace 7 años directamente en la industria del turismo. Se incorporó a la naviera Royal Caribbean en 2018 y ha liderado equipos de ventas y gestión de servicios de Marketing en España, México, Colombia y Estados Unidos.