¿Dónde ir el puente de octubre? 7 países europeos para visitar en 5 días

Tras las vacaciones de verano llega en primer puente, el del Pilar. Uno de los momentos más esperados del año, sobre todo porque nos devuelve la ilusión de volver a hacer las maletas y viajar. Y entre los destinos que te proponemos están lugares tan clásicos, como Viena o Londres, pero también otros países mucho menos conocidos, como Georgia o Eslovaquia.

1. Bucarest (Rumanía)

Catedral patriarcal de Bucarest, Rumania Getty Images/iStockphoto

Comenzamos nuestra propuesta con un destino no demasiado frecuentado por los viajeros, pero muy apetecible. En Bucarest conviven bellos edificios neoclásicos y art nouveau con otros de la época socialista. "La París del Este" (así es como se la conoce) es una bella ciudad de contrastes con grandes bulevares, cafés muy animados y una vida nocturna de los más activa. No te pierdas el centro histórico porque allí se encuentra otra de las joyas de este viaje: el Monasterio Stravopoleos. Además, tienes que visitar la Catedral patriarcal (sede del patriarca de la Iglesia ortodoxa rumana), la plaza Unirii y la Casa del Pueblo, el segundo edificio más grande del mundo tras el Pentágono.

2. Amberes (Bélgica)

La Grote Markt, Bélgica Getty Images/iStockphoto

A unos 45 minutos en tren desde Bruselas se encuentra esta ciudad, que lo primero que hay que decir de ella es que cuenta con una de las estaciones de tren más impresionantes y bellas del mundo. Pero entre las otras muchas cosas que te van a sorprender está su casco histórico. Callejones de cuento, castillos y edificios que te dejarán con la boca abierta. En Amberes no hay un rincón que pase desapercibido, pero, sin duda, la joya de la ciudad es la Grote Markt o Plaza del Mercado. Prépara la cámara para captar uno de los recuerdos más bellos que te vas a llevar de este viaje: las casas gremiales y el imponente ayuntamiento de estilo renacentista.

3. Londres (Inglaterra)

Londres acapara el foco de todos los turistas a la hora de viajar a Gran Bretaña. Getty Images

Te proponemos para este puente tomarle el pulso a uno de los destinos que ha estado en el punto de mira de todo el mundo por la muerte de su soberana. Londres es uno de los lugares más populares para viajar cada vez que hay un puente y ahora con más motivo. Y si has estado alguna vez, sabrás que esta ciudad no se acaba de ver nunca. Además de disfrutar de sus multiculturales y variados barrios, no te pierdas una visita al Museo Británico y aprovecha también para visitar en la Tate Modern, donde también podrás disfrutar con la impactante exposición de la escultora británica Cornelia Parker, que justo termina en octubre.

4. Tiflis y Mtskheta (Georgia)

Vista de la parte vieja de Tbilisi (Georgia) desde los baños de azufre. Getty Images/iStockphoto

Si eres de los que huye de las masificaciones y te gustan los lugares auténticos, este es tu viaje. La colorida y bella capital de Georgia es todo un mundo por descubrir. Tiflis (en georgiano Tbilisi) se divide en dos partes diferenciadas: la más antigua (ligada a la ruta de la Seda) y la zona más moderna, de marcada influencia soviética. Ambas se conectan por el puente de la Paz, peatonal y en forma de arco, pasarás por él varias veces durante tu estancia. Tiflis es una ciudad mágica que se extiende a ambos lados del río Mtkyari y se encuentra rodeada de montañas. Para visitar: la Plaza de Meidan (que recuerda el pasado comecial de la ciudad), el precioso casco histórico y, en lo alto de una de las colinas que tiene la ciudad, la Fortaleza de Narikala, desde donde tendrás unas vistas inigualables.

Estamos seguros que uno de los lugares que más te van a sorprender es el barrio de Abanotubani, ligado a la ruta de la Seda. Aquí se asentaron los otomanos y construyeron mezquitas y populares baños turcos que hoy están rehabilitados. Podrás disfrutar de sus baños de azufre (a 42º), en zonas comunes (separadas por sexos), pero también puedes optar por baños privados (estos cuestan unos 150 euros la hora).

Y a solo 25 kilómetros de la capital está Mtskheta, antigua capital de Georgia. Aquí visita el Monasterio de la Cruz (Monasterio de Jvar), del siglo Vl, cuna de la cristiandad, y también la impresionante catedral ortodoxa de Svetitsjovel.

5. Viena (Austria)

Panorámica de Viena desde lo alto de la catedral de San Esteban, Austria Getty Images/iStockphoto

La capital austríaca es un destino único que invita a disfrutar de bellos palacios, elegantes calles, imponentes edificios y música clásica. No te pierdas el Palacio de Shönbrunn, conocido como el Versalles vienés, te encantará en el interior, pero también cuenta con unos jardines que merecen la pena y cuyo acceso es gratuito. Otra de las visitas imprescindibles en esta elegante ciudad (una de las más antiguas capitales de Europa) es la Catedral de San Esteban. Este templo gótico vienés, del siglo XII, cuenta con una imponente fachada, pero además se puede subir a su mirador desde donde se capta una de las mejores panorámicas del centro de Viena.

6. Bratislava (Eslovaquia)

Bratislava, panorámica desde la Catedral de Saint Martins Getty Images/iStockphoto

A lo largo del Danubio se extiende esta pequeña ciudad, a la que sus otras capitales vecinas le roban todo el protagonismo que se merece. A 1 hora de Viena y 2 horas de Budapest, Bratislava es de esos lugares que merece la pena visitar, pero que a veces pasan desapercibidos y eclipsados por otros destinos de más renombre. Te impactará su bello casco histórico y sus castillos de cuento. Cuenta con numerosos recorridos gratuitos que se pueden hacer para ver la ciudad. La puerta de Saint Michel (la única puerta conservada de las fortificaciones medievales de la ciudad) y la calle del mismo nombre, repleta de tiendas y restaurantes, es uno de los lugares más famosos de Bratislava. Por cierto, Eslovaquia es un destino barato comparado con otros países europeos, un plus más que anima a conocerlo.

7. Karlovy Vary (República Checa)

Imagen de una de las más bonitas calles de la ciudad balneario de Karlovy Vary, República Checa Nataliya_Nazarova{}

La República Checa cuenta con increíbles encantos que van mucho más allá de su capital, Praga. Durante el recorrido por este pequeño país, podrás disfrutar de castillos y palacios rodeados de historia y curiosas leyendas. A poco más de 100 kilómetros al oeste de Praga, en la bonita región de la Bohemia, se encuentra la ciudad balnearia de Karlovy Vary. Te encantará recorrer sus elegantes avenidas rodeadas de casas palaciegas y pasear bajo las columnatas de piedra de fuentes termales. Pero uno de los mejores planes es pasear por la orilla del río Teplá y disfrutar de los bonitos edificios históricos con fachadas color pastel. Te espera una imagen de postal que no olvidarás nunca.

