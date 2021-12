Por sus tiendas, sus museos, su cercanía, sus vuelos asequibles... Londres sigue siendo un objeto deseo para los españoles. Es una ciudad cara como pocas y de tiempo no muy amigable, pero la capital británica le gusta a la gente.

Es un destino fundamental del viajero español y del turista del resto del mundo. De hecho, Londres es el destino internacional más buscado y la ciudad que más reservas tiene a lo largo del año.

Iluminación espectacular

La Navidad es el momento en que más gusta visitar la city. Todas esas compras posibles ilustradas con la fastuosa iluminación navideña de las calles comerciales más famosas como Regent Street, Oxford Street o Carnaby Street.

Destacan las luces de esta última, tal vez las más espectaculares y las más visitadas. La iluminación de esta calle del famoso barrio del Soho londinense tiene cada año una temática diferente.

De Oxford Street (en la imagen superior) se dice que es la calle comercial más larga de Europa y se ha convertido en un lugar de culto para todo adicto a las compras y a las rebajas que se precie, en una milla y media (2,4 kilómetros) se concentran las tiendas más conocidas para el bolsillo del común de los mortales.

La mejor oferta de compras

Para los bolsillos más holgados, la metrópoli inglesa cuenta con Bond Street, reclamo de las marcas de lujo desde el siglo XVIII, en la que los viandantes pueden deleitarse con los escaparates de Chanel, Chopard, Gucci o Louis Vuitton.

Una aurora boreal El artista suizo Dan Acher lleva estas navidades la aurora boreal a Londres. Se instalarán temáticas y otras luces en la Torre de Londres, el río Támesis y Grosvenor Square; muchos de los eventos planificados son completamente gratuitos.

​"Esto va a ser espectacular. Los londinenses y los visitantes podrán experimentar la maravilla de la aurora boreal en una instalación artística y gratuita", dice el alcalde de Londres, Sadiq Khan.

Visita obligada se vaya o no de shopping a Londres son los emblemáticos almacenes Harrods. Dispuestos en siete plantas y con 300 departamentos ofrecen una selección de marcas internacionales en su tienda de Knightsbridge con servicios tan exclusivos como banco y lingotes de oro.

Lo mismo ocurre con Selfridges que domina la zona Oeste de Oxford Street con cuatro hectáreas de tienda repartidas en seis plantas en las que comprar desde alta costura hasta alta fidelidad, comer en uno de sus once restaurantes o disfrutar de las exposiciones que se muestren en sus dos salas.

Asimismo, en la 'city' se encuentra el centro comercial más grande del Viejo Continente. El Westfield Stratford City se ubica al Este de la ciudad y sus 250 tiendas abren hasta las 21.00 horas todos los días, excepto los domingos, aunque la zona de restauración está disponible hasta medianoche o más tarde.

Winter Festival

En la zona de South Bank, junto Al río Tamesis, se encuentra este mercado navideño. Aquí encontraremos casetas de madera dónde comprar regalos y motivos navideños. También pasteles, golosinas, las tartas de carne picada inglesas, chocolate caliente y mucho más.

Winter Wonderland

Es uno de los mercados de Navidad más grandes de la ciudad y está en Hyde Park. Hay más de 200 casetas, además de una instalación de luces navideñas impresionante, una pista de hielo al aire libre y una noria espectacular. Durante el día se celebran diversos espectáculos.

Más pistas de hielo

Winter Wonderland tiene la suya, pero hay más. Por ejemplo, la de Somerset House. Es un lugar menos visitado pero igual de espectacular. Hay una tienda de Navidad de Fortnum & Mason donde comprar regalos, souvenirs y productos típicos británicos de calidad.

Un musical en Navidad

. EUROPA PRESS/DISNEYONICE

Después del Broadway de Nueva York, Londres es la segunda capital mundial de los musicales. Y la Navidad tiene su propia oferta. En este momento en la metrópoli inglesa tenemos Circus 1903, un espectáculo circense único, Paddington On Ice en Winter Wonderland, Disney on Ice en el estadio O2 o clásicos como el ballet de El Cascanueces en el Coliseo de Covent Garden o The Snowman.