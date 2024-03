Semana Santa en Alcalá de Henares: lugares únicos que probablemente desconoces y puedes visitar

Si entre tus planes no está salir de España en esta Semana Santa, te proponemos una excursión a un destino histórico que se encuentra a menos de una hora de Madrid. Con un encanto medieval único, el atractivo de Alcalá de Henares no se limita a su casco histórico. La ciudad que vio nacer a Cervantes y a otros ilustres personajes como Manuel Azaña o Catalina de Aragón, invita a hacer un recorrido por su patrimonio cultural y rincones con encanto. No se nos ocurre mejor plan para esta semana de vacaciones si este año no te apetece viajar muy lejos.

Un recorrido por el casco histórico

Universidad de Alcalá de Henares Anton Ivanov

Hay destinos que rebosan historia y cultura, y que no importa que hayamos estado más de una vez, porque cada vez que volvemos nos sorprende con algo distinto. Y es que, aunque Alcalá de Henares es una localidad pequeña, ofrece multitud de planes y visitas interesantes. Por supuesto, un punto clave es su Universidad, que es una de las más antiguas de Europa, pero también la Casa Natal de Cervantes y el Corral de Comedias, considerado una joya única en España. Y cómo no, en esta escapada también hay que sucumbir ante una gastronomía a la que es imposible resistirse.

Una legendaria posada frente a la Puerta de Madrid

En esta localidad, que es un referente de nuestra literatura e historia, hay dos paradas imprescindibles. Una de ellas es la Puerta de Madrid (siglo XVIII), con su estructura de arco del Triunfo, nos recuerda que en la Edad Media Alcalá se encontraba totalmente amurallada y era necesario para entrar y salir de la ciudad atravesar alguna de sus puertas. La que hoy podemos contemplar es obra del arquitecto Antonio Juana Jordán. Y frente a ella hay otro lugar clave (y muy literario): la posada del Infierno o del Diablo, la única que se conserva de las muchas que había en Alcalá, y que tiene la particularidad de que aparece mencionada en El Quijote de Alonso de Avellaneda.

Lo que no debes perderte en Alcalá de Henares

Plaza de Cervantes, en Alcalá de Henares, Madrid Getty Images/iStockphoto

La Plaza de Cervantes, la más grande e importante de Alcalá de Henares, es todo un monumento y el epicentro cultural de la ciudad. Además de la estatua del autor de El Quijote, en ella se encuentra el Quiosco de la Música (de finales del siglo XIX), el Ayuntamiento y el Corral de Comedias, que ya exhibía sus obras teatrales a principios del siglo XVII.

En plena Plaza Cervantes hay otro lugar que no hay que pasar por alto: la fachada de la sede del Círculo de Contribuyentes. De ladrillo visto y estilo neomudéjar, se construyó para acoger la sede de la Sociedad de Condueños. Y fíjate muy bien porque en lo alto está lo que parece ser un reloj y en realidad es un barómetro de finales del siglo XIX, con el que los alcalaínos de la época podían predecir las posibles variaciones climatológicas.

Una visita a la Casa de Cervantes

Casa Museo del autor de la novela Don Quijote de la Mancha. Angelo D'Amico

Se encuentra en el casco histórico, junto al Hospital de Antezana. Además de recrear una casa típica de los siglos XVI y XVII, incluso con muebles de época, en sus estancias se encuentra una importante colección de diferentes ediciones de El Quijote en varias lenguas. Las estancias se distribuyen en dos plantas y en torno a un patio de columnas. La entrada es gratuita y cierra los lunes.

La Catedral Magistral de los Santos Justo y Pastor

Fachada de la Catedral de Alcalá de Henares Angelo D'Amico

Te recomendamos no pasarla por alto, y no solo por ser la única catedral gótica de la Comunidad de Madrid, también para que subas a la torre, que además de conservar una bonita escalera interior, es uno de los pocos lugares que tienen una altura considerable en Alcalá. Podrás disfrutar de la mejor panorámica de la ciudad y del valle del Henares. Se puede acceder de lunes a sábado, de 10 a14 horas. Precio visita guiada en grupo: 3€, y por libre: 2€.

Gastronomía Cervantina

Durante esta apetecible escapada podrás disfrutar de platos con raíces en la España del Siglo de Oro y referencias a El Quijote. Algunos tan irresistibles como las sopas de ajo y otros tan contundentes y tradicionales como las migas manchegas con chorizo o huevos fritos. También encontrarás una variedad de menús preparados con verduras frescas de la vega del Henares. Y si eres más de dulce, apúntate estas tres delicias: la costrada (una milhoja con varias capas de hojaldre y merengue), las almendras garrapiñadas y las populares Tejas de Alcalá.

