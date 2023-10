El pueblo fantasma que quedó abandonado por un incendio hace medio siglo y que aún sigue ardiendo

El planeta cuenta con lugares terroríficos que parecen sacados de una película de miedo, pueblos abandonados, castillos encantados, incluso paisajes que son inhabitables por las malas condiciones climáticas. España no se iba a quedar atrás, cuenta con escalofriantes edificios y pueblos siniestros ideales para visitar en esta época cercana a Halloween.

En el condado de Columbia, al noroeste de Pensilvania, se encuentra Centralia, una ciudad fantasma que quedó abandonada por un incendio que comenzó en un vertedero y se fue extendiendo por todo el territorio hasta no quedar nada. Su ambiente es tan terrorífica que sirvió de inspiración para la creación de algunas películas.

Qué ocurrió en Centralia

A mediados del siglo XIX, Centralia era una localidad minera asentada sobre un enorme yacimiento de carbón y terminó siendo un pueblo fantasma. En el año 1962 un grupo de bomberos quemaron basura en el vertedero y, sin querer, prendieron una veta de carbón, creando una gran grieta interna con un infierno de fuego a más de 700 ºC y que todavía sigue ardiendo.

A raíz del incendio, la gente comenzó a huir. El pueblo pasó de tener casi 1.000 habitantes en el año 1980 a quedar solamente 4 en el 2021, y actualmente, está despoblado. El panorama es totalmente terrorífico, la vegetación ha cubierto gran parte de las calles y el pavimento se conserva con grietas de las cuales sale gas tóxico peligroso para el ser humano, aunque se puede visitar, pero no es recomendable.

Grietas en la carretera de Centralia Getty Images

Calles repletas de graffitis

Justo en la entrada del pueblo puedes encontrar un siniestro saludo en el suelo: "Welcome to hell" (Bienvenido al infierno). Una vez dentro, se pueden apreciar varios graffitis más, como "Bienvenido a la carretera de los graffitis" o "Este pueblo tarde o temprano me llevará".

Actualmente, Centralia se ha convertido en un escenario de cine por su enigmática ambientación. Sin embargo, sigue siendo una zona peligrosa, y, según afirman especialistas, su interior seguirá ardiendo unos 100 años más.

Cómo llegar a Centralia

El trayecto en coche hasta Centralia desde Filadelfia es de 2 horas y 15 minutos por las carreteras I-476 N y PA-61 N. Desde Nueva York, el itinerario es de 2 horas y 40 minutos por la carretera I-78 W.

