Si estás de visita por Cantabria y ya has descubierto el imponente Palacio de la Magdalena, has comido una ración de rabas en el faro de Santander, un helado de yogur en el Sardinero y has hecho turisteo por sus pueblos dejándote enamorar por su encanto, ya solo te queda pegarte un chapuzón en el Cantábrico, como los valientes.

En Cantabria -como en todos los destinos- hay playas donde hay que ir sí o sí, ya sea porque se encuentran en un lugar clave o porque tienen un encanto especial, aunque por lo general suelen tener una alta afluencia de personas.

Para que puedas remojarte en las aguas del Cantábrico pero con la máxima tranquilidad, te proponemos estas playas de Cantabria con poca gente.

Playa del Madero - Liencres

Los paisajes de Cantabria son dignos de ser contemplados durante horas. Y esta playa a 11 kilómetros de Santander es uno de esos lugares donde dejarte enamorar de sus vistas. Se trata de una pequeña cala rodeada de formación rocosa que desaparece con la pleamar.

Playa de la Arnía - Piélagos

Situada en el Parque Natural de las Dunas de Liencres, entre los municipios de Piélagos y Santa Cruz de Bezana, se trata de una playa salvaje y virgen rodeada de formaciones rocosas y pequeños islotes donde poder relajarte en tranquilidad.

Playa de Langre - Ribamontán al Mar

Con un arenal de 800 metros resguardado por un imponente acantilado de 25 metros de altura se encuentra esta playa en la naturaleza más abrupta de Cantabria. No es una playa que cuente con una gran número de turistas, por lo que es el lugar ideal para disfrutar del Cantábrico en soledad.

Playa El Sable - Arnuero

Con tan solo 150 metro de arenal, esta cala con Bandera Azul nos ofrece unas espectaculares vistas de la naturaleza Cántabra. Rodeada de el acantilado de Quejo en Arnuero, es uno de esos lugares donde perderte para encontrarte.

Playa de Somocuevas - Piélagos

Situada en el municipio de Piélagos, esta playa se divide en dos áreas: la occidental, más pequeña y rocosa, y la oriental, más grande y arenosa. Se trata de uno de los rincones más espectaculares de la costa cántabra, y es habitual encontrarte bañistas nudistas, aunque tranquilo, también puedes ir en bañador.

¿Has preparado ya la bolsa de la playa? No se te olvide, por su puesto el bañador, y la sudadera para cuando caiga el sol. ¡Que estamos en la tierruca!