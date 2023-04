El misterio del Valle de la Muerte, el lugar donde las piedras se mueven solas

Con este nombre, ningún loco se atrevería a atravesar este valle. Sin embargo, este desértico lugar atrae a numerosos turistas que acuden a visitarlo cada año. Recibe este nombre por ser uno de los lugares más calurosos de toda Norteamérica y tiene el récord mundial de la temperatura más alta jamás registrada en todo el planeta: 58,1 grados centígrados.

Así, se ha ganado este apodo a pulso, puesto que quedarse en este lugar al aire libre conlleva un gran riesgo para la salud por sus extremas temperaturas. El valle se enclava en el desierto del Mojave en el este de California, aunque también engloba parte del suroeste de Utah, sur de Nevada y noroeste de Arizona.

Aunque de lo que no hay duda, es que el misterio que reside en este lugar es mayor que su temperatura y sus increíbles campos áridos. Pues, durante mucho tiempo ha fascinado a científicos de todo el planeta.

Las 'piedras viajeras'

Aparte de ser uno de los lugares más calientes del planeta, el misterio de las piedras que se mueven solas es un fenómeno que durante años se lleva investigando y por fin, varios científicos han dado con la tecla. Un estudio publicado por la revista científica y académica Plos One explica que la causa resude en la capa de agua que crea la lluvia sobre el terreno seco. Esta forma un 'lago' superficial donde se establecen las rocas.

Por la noche, el agua se congela, provocando una capa de hielo donde las bases de las rocas quedan atrapadas. Esto hace que debido a las altas temperaturas que hay por el día, el hielo se derrita y fracture, provocando este fenómeno. Al derretirse el hielo, las rocas se deslizan a una velocidad de hasta 5 metros por minuto, dejando el característico rastro en la tierra.

El Valle de la Muerte, California Getty Images/iStockphoto

Por otro lado, el valle también brinda lugares de interés turístico como es la cuenca de Badwater, la atracción más emblemática del parque. A 85,5 metros por debajo del nivel del mar, es el punto más bajo de América del Norte, y uno de los más secos y abrasadores del mundo.

Referencia

Norris RD, Norris JM, Lorenz RD, Ray J, Jackson B (2014) Sliding Rocks on Racetrack Playa, Death Valley National Park: First Observation of Rocks in Motion. PLoS ONE 9(8): e105948.

Apúntate a la newsletter y recibe en tu correo las mejores propuestas para viajar por el mundo.