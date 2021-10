Hay que pagar un impuesto si viajas a estos lugares: el mapa de la tasa turística en Europa

Cuando visitamos un país o una localidad determinada, a veces tenemos que pagar un impuesto que se suele cobrar en el alojamiento. Es lo que denominamos tasa turística. ¿Por qué? La respuesta es sencilla, gracias a esta tasa aplicada por gobiernos y ayuntamientos se recauda una cuantía que "se destina a medidas de preservación, desarrollo y promoción de las infraestructuras y actividades turísticas: conservación del patrimonio, sostenibilidad, etc." explican en InterMundial, especialistas en seguros de viajes. Así, por medio de este impuesto, se ayuda a la mejora del territorio con el fin de que el viajero pueda regresar al destino con el paso del tiempo.

La tasa varía dependiendo del tipo de alojamiento

Cada vez que te hospedes en un hotel, albergue, hostal, etc de una ciudad, tendrás que abonar la tasa que te especifican. Hay algunas ciudades que limitan el número de noches para que "no se grave la estancia del turista en exceso" y se pueda llevar un control. Además, hay que saber que la tasa varía dependiendo del tipo de establecimiento, ya que no es lo mismo alojarte en un albergue, que en un hotel de cinco estrellas. En algunas ciudades el cobro se realiza justo en el momento de realizar la reserva, pero si por ejemplo, viajas con agencia, tendrás que pagarlo al realizar el 'check-in' en el lugar donde te alojes.

Tasas turísticas que tienes que pagar si viajas por Europa

Estas son las ciudades europeas con tasas turísticas:

Ámsterdam: 5% (sobre el precio del alojamiento) por persona y noche.

Berlín: 5% por persona y noche.

Bruselas: entre los 2,15 y 8,75 euros por persona y noche.

Budapest: 4% por persona y noche.

Bulgaria: entre los 0,20€ y 0,68 euros por persona y noche.

Croacia: entre los 0,25-1€ por persona y noche.

Cataluña: entre los 0,45 y los 2,25 euros por persona y noche.

Eslovaquia: 1,70€ por persona y noche.

Eslovenia: 1,25€ por persona y noche.

Grecia: entre los 0,50 y 4 euros por persona y noche.

Hungría: 4% por persona y noche.

Islas Baleares: entre los 1 y 4 euros por persona y noche.

Lisboa: 1€ por persona y noche.

Malta: 0,5€ por persona y noche.

Oporto: 2€ por persona y noche.

París: entre los 0,22 y 4,44 euros por persona y noche.

Praga: 0,5€ por persona y noche.

República Checa: 0,5€ por persona y noche.

Roma: entre los 2 y 3 euros por persona y noche.

Rumanía: 1% por persona y noche.

Suiza: 2,35 € por persona y noche.

Viena: 3,20% por persona y noche.

La tasa turística en Londres o Dublín aún no se aplica

Dos grandes ciudades que atraen un gran número de turistas no tienen tasa turística todavía. Y decimos todavía porque en los años previos a la pandemia los ayuntamientos de Londres y de Dublín valoraron la opción de poner en funcionamiento un impuesto a los turistas. Hasta nuevo aviso no aplican esta tasa.