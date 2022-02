Este martes 1 de febrero el calendario chino marca su día más importante: comienza el Año Nuevo Chino 2022. Este año será el del Tigre de Agua en el horóscopo chino. Es una de las tradiciones y festividades más relevantes a nivel mundial, ya que en muchos lugares del continente asiático, y en especial en China, existen multitud de creencias vinculadas a esta celebración sin igual.

Debido a la situación actual de la covid, el país continúa cerrado para visitantes extranjeros. Mientras tanto, y en el comienzo de un día tan especial, hacemos un repaso por los lugares más espectaculares de China que deberías visitar una vez en la vida.

Cueva de la Flauta de Caña (Guilin)

Cueva de la Flauta en Guilin, China. Agshottime (iStock)

La Cueva de la Flauta de Caña está situada en la zona de las afueras al noroeste de Guilin (a unos 4 km del centro). Esta maravilla de cueva está llena de estalactitas, estalagmitas y formaciones de rocas. La cueva se ilumina con luces de colores para proporcionar a los visitantes una mejor visión de las formaciones. En medio de la cueva hay una gran sala abierta en cuyo techo de piedra se proyecta un vídeo periódicamente y se muestra un holograma de una performance de ballet del Lago de los Cisnes.

Fenghuang (Hunan)

Paisaje de la ciudad antigua de Fenghuang con el Puente Hong, en Hunan, China. Orientfootage (iStock)

No es uno de los lugares más turísticos, ni puede que esté entre tus pensamientos si alguna vez decides viajar a China al no ser muy conocida. Popular entre los locales como la 'Ciudad Fénix', es más fácil que se la conozca por Phoenix, en vez de Fenghuang. Al no tener parada de tren su acceso es solo viable por coche o autobús. Piérdete entre sus callejuelas e historia de más de 1.300 años de antigüedad y descubre por qué está catalogada como la ciudad más bonita de China.

Gran Muralla China

La Gran Muralla bajo el sol durante la puesta de sol. Zhudifeng (iStock)

Clasificada como la 'mayor obra de ingeniería del mundo', también es una de las siete maravillas del mundo moderno. Esta antigua fortificación del siglo V a. C., posteriormente reconstruida en el siglo XVI, se edificó con la intención de proteger la frontera norte del Imperio chino durante los ataques de Manchuria y Mongolia. Es el principal atractivo turístico para los viajeros que llegan por primera a vez a China.

Templo del Cielo (Pekín)

Templo del cielo en Beijing. Ispyfriend (iStock)

El Templo del Cielo, o Tian Tan, es el templo más famoso de Pekín y uno de los mayores recintos sagrados de China. Con una superficie de 273 hectáreas, en él se ubican diferentes edificaciones dedicadas a rendir homenaje al 'Dios del Cielo'. El precio para su visita varía entre los 35 ¥ (4,90 €) y 30 ¥ (4,20 €).

Pingyao (Shanxi)

Calle de Pingyao, en Shanxi. WIKIPEDIA

Situada en la provincia de Shanxi, está a mitad de camino entre Pekín y Xi'an. Es la ciudad medieval china mejor conservada. Es muy conocida por los turistas locales, pero no del todo entre los visitantes extranjeros. Fue declarada como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en el año 1997. La ciudad se fundó en el siglo XIV manteniendo buena parte de la arquitectura original de las épocas Ming y Qing.