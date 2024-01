Un experto en viajes de Estados Unidos desvela cuál es la ciudad de España que le parece "más fascinante"

Que España sea el segundo país más visitado de todo el planeta no es casualidad, y es que hay increíbles lugares que visitar repartidos por toda la geografía. Por ello, no es de extrañar que muchos expertos y medios internacionales recomienden encarecidamente viajar hasta aquí para disfrutar de las numerosas maravillas que ofrece, sobre todo en cuanto a sol y playa, aunque no son las únicas.

El experto en viajes Nick O'Brien, afincado en Madrid desde hace más de seis años, ha destacado en sus redes sociales su lugar favorito de toda España: San Sebastián. El estadounidense ha recalcado la impresionante belleza de esta ciudad del País Vasco, considerada 'La Pequeña París' y que es sin duda una de las mejores para realizar una pequeña escapada.

San Sebastián, la ciudad a que volvería siempre

Nick O'Brien ha definido a San Sebastián como "la ciudad más fascinante en la que he estado", y también ha escrito en su cuenta de la red social X que sería el lugar al que siempre escogería viajar en un día soleado. La conocida como 'La Bella Easo' es uno de los mejores destinos para 2024, y las razones las ha detallado el experto en varias publicaciones.

El estadounidense ha destacado varios aspectos de San Sebastián que hacen de la ciudad un verdadero paraíso, desde sus increíbles playas y montañas, sus monumentos y sus construcciones icónicas, hasta sitios donde probar la impresionante gastronomía típica.

Los imprescindibles: playa de La Concha y Monte Urgull

Entre los espacios naturales que recomienda visitar, obviamente, no podían faltar sus dos grandes atractivos: la playa de la Concha y el Monte Urgull, aunque también da algunos otros nombres que harán las delicias de cualquier turista, como las playas de Ondarreta y de Zurriola, el Monte Igueldo o el de Ulia.

Además, da a sus seguidores varios sitios por los que hay que caminar sí o sí, como los puentes de María Cristina, del Kursaal o de Santa Catalina, barrios como el Casco Viejo, Gros o Aiete y paseos como el de La Concha o el Paseo Nuevo. O'Brien también anima a acercarse a algunas plazas emblemáticas de la ciudad, como la Plaza de Guipuzkoa, la de la Constitución, la Plaza Easo o la del Buen Pastor.

Los edificios de San Sebastián que hay que visitar

La ciudad del País Vasco está repleta de monumentos que hay que visitar, aunque para que no te pierdas ninguno, Nick ha publicado los más importantes en su cuenta de X, como el Palacio Miramar, el Castillo de la Mota o el Ayuntamiento, así como varias iglesias, entre las que destacan Basílica de Nuestra Señora del Coro o la Catedral del Buen Pastor.

Esta guía no podía estar completa sin actividades que hacer, sitios donde comer y hoteles donde alojarse, y el estadounidense también ha publicado algunas recomendaciones en su hilo para que cualquiera que se quiera acercar a San Sebastián tenga una experiencia tan única como lo es esta maravillosa ciudad.

