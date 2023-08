Las siete ciudades españolas con playa a las que The Times recomienda viajar

El diario The Times ha elaborado una lista de 25 ciudades con playa a las que recomienda visitar, entre las que incluye seis españolas. "Hemos elegido las escapadas urbanas playeras ideales que te ayudarán a desterrar los pensamientos del otoño", recalca el artículo del rotativo británico.

Valencia y sus atardeceres en catamarán

Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia Pexels

Entre las escogidas están Valencia, donde The Times destaca sus "millas de arena" que "se extienden al norte y al sur del concurrido puerto". En la capital del Turia The Times aconseja a sus lectores "pasar un día de playa", conocer el Marina Beach Club, con acceso a la piscina, bar, restaurante y tumbona, y "terminar con un recorrido en catamarán al atardecer desde el puerto".

Barcelona, una visita "obvia"

Basílica de la Sagrada Familia Getty Images/iStockphoto

Para The Times, Barcelona es un destino "obvio" que hay que visitar. El periódico británico recomienda conocer la playa de la Barceloneta, hospedarse en algún hotel con piscina en la azotea y visitar restaurantes con estrellas Michelin. "En la playa te espera un verano en el que lucirte, ya sea posando en una clase de yoga en la playa, haciendo pesas en uno de los gimnasios al aire libre o simplemente pavoneándote por el paseo marítimo", subraya.

San Sebastián, "la ciudad gourmet"

De pintxos por San Sebastián. LA GULATECA

A San Sebastián, The Times la califica como "la ciudad gourmet de España con una hermosa playa". "La capital gastronómica del País Vasco cuenta con magníficas playas además de snacks de primer nivel", subraya.

En concreto, The Times aconseja cita "la playa de la Concha, la playa pin-up en forma de media luna y que se abre tras dos promontorios". Pero la mejor manera de abrir el apetito, dice el histórico diario inglés, es "con una clase de surf en la playa de Zurriola, al este". También recomiendan ir a bares de pintxos.

Málaga y un toque de Picasso

Playa de Málaga, capital de la Costa del Sol. Getty Images/iStockphoto

"Rodeada de palmeras datileras y rodeada de bares y restaurantes, La Malagueta es cada centímetro de la playa urbana", destaca The Times. Además, subraya que "está a sólo media milla a pie del palaciego Museo Picasso de la ciudad, que alberga la exitosa exposición Diálogos con Picasso en honor al 50 aniversario de la muerte del artista".

El diario británico también aconseja en Málaga irse de tapas en Casa Lola y tomar una copa en la azotea del hotel La Terraza de San Juan.

Palma de Mallorca y su "perfecto paseo marítimo"

Bañistas en una playa de Palma. Isaac Buj

The Times destaca de Palma de Mallorca, capital de las Islas Baleares, su "largo paseo marítimo libre de tráfico y con una pista para bicicletas, por lo que podrás pasear a tu antojo, deteniéndote para admirar los pináculos de puercoespín de la catedral gótica en el camino".

El periódico también recalca que "el extremo oriental de la playa de Ca'n Pere Antoni (que está al abrigo de la carretera del aeropuerto) es uno de los mejores lugares para establecerse".

Vigo y las Islas Cíes

Playa de Rodas, Islas Cíes TONO BALAGUER

"Vigo en Galicia es la puerta de entrada a una de las playas más hermosas de España: la Praia do Rodas en las Islas Cíes", subraya The Times. "Este pequeño archipiélago, casi prístino, es a la vez una reserva natural y un parque nacional, y necesita una autorización especial para visitarlo", advierte el diario británico. En Vigo, The Times recomienda visitar los bares de ostras y los restaurantes de pescado del casco antiguo".

A Coruña, la ciudad surfera

Playa de Orzán AYUNTAMIENTO DE A CORUÑA

A A Coruña, The Times la bautiza como "la ciudad surfera de España". La ciudad surfera de Galicia y cita la playa de Orzán como lugar donde más se practica este deporte acuático. En la ciudad, según el diario británico, "la arena dorada se curva a lo largo del abarrotado centro de A Coruña, y hay una segunda playa más tranquila cerca en Praia das Lapas".

"También hay un peso cultural e histórico, cortesía del faro en funcionamiento más antiguo del mundo, encargado por el emperador Trajano, -en referencia a la Torre de Hércules- y un conjunto de museos, castillos e iglesias", destaca The Times. El diario aconseja a sus lectores alojarse en el hotel Meliá María Pita "para estar cerca tanto de las olas del Atlántico como de la próspera escena de tapas de la ciudad".