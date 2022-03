Bonos turísticos de 250 € de descuento para viajar en 2022: descubre las ofertas para La Palma y Galicia

La geografía española tiene miles de lugares espectaculares que descubrir, que sorprenderán al viajero y le dejarán con ganas de volver. Además, la llegada del buen tiempo siempre es excusa para empezar a organizar una escapada a algún destino nacional, y en estos momentos, La Palma y Galicia son una de las mejores opciones.

Los gobiernos de ambos territorios están llevando a cabo una atrayente promoción que ofrece al viajero un bono turístico que podrá gastar en servicios como alojamientos, restaurantes o actividades.

Turismo activo en La Palma

Tras la erupción del volcán Cumbre Vieja, la economía, y con ella el turismo de La Palma, quedaron resentidos. Es por ello que el Gobierno de Canarias ha desarrollado una tarjeta virtual con valor de 250€ para utilizar en los servicios turísticos de la isla que estén adheridos al programa. Entre ellos se incluyen hoteles, alojamientos rurales, restaurantes y cafeterías, zoológicos, alquileres de bicicletas o quads y empresas de submarinismo, observación de cetáceos y astroturismo.

Caldera de Taburiente. Flavio Vallenari (iStock)

Hacerse con uno de estos bonos es sencillo. El usuario, que debe ser mayor de edad y residir en España, tendrá que registrarse en la página web habilitada para ello. Después, para saber si ha sido uno de los beneficiarios de los 20.000 bonos que se sortean en total deberá ir consultándolo mes a mes en otro enlace.

Y es que se sortea una nueva hornada de bonos cada mes entre todos aquellos que se registren hasta el día 1 de septiembre. Si se tiene la suerte de ganar una de las tarjetas, el viajero deberá consumirlas antes de los cuatro meses de la comunicación.

Galicia, fomento del turismo interior

Otro destino nacional que también ha desarrollado un programa de promociones similar para fomentar su turismo interno es Galicia. Por tercer año consecutivo, la Xunta de Galicia ofrece una tarjeta prepago con la que pagará el 40% del bono turístico, mientras que el viajero aportará el 60% restante.

Islas Cíes. Mercedes Rancaño Otero (iStock)

Los usuarios deberán registrar su solicitud a través de la Sede Electrónica de la Xunta y elegir el tipo de tarjeta que quieran. Las opciones son de 250 € (100 € Xunta y 150 € particular), 375 € (150 € Xunta y 225 € particular) y de 500 € (200 € Xunta y 300 € particular). Y los requisitos son ser mayor de edad, estar empadronado en algún ayuntamiento gallego y no ser beneficiario del bono en la edición de 2021.

Estas tarjetas estarán vigentes hasta el 31 de diciembre de este año, pero no podrán canjearse entre el 1 de julio y el 15 de septiembre, al ser temporada alta. Entre los establecimientos adheridos al programa encontramos hoteles, campings, Paradores, casas rurales o agencias de viaje.