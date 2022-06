Así es la casa prefabricada de cuento de hadas que está triunfando en Airbnb

Airbnb es una compañía que ofrece una plataforma digital dedicada a la oferta de alojamientos a particulares y turísticos (alquiler vacacional), mediante la cual los anfitriones pueden publicitar y contratar el arriendo de sus propiedades con sus huéspedes.

Entre la gran cantidad de casas que componen su oferta, hay alguna joya, como la que se puede encontrar en el Parque Natural Zion, en el estado de Utah, en Estados Unidos, tal y como recoge Noticias Trabajo.

"Mother Eve es un pequeño cuento temático de hadas con todas las comodidades incorporadas. Aptamente llamado así por la primera mujer mencionada en la historia bíblica clásica de la antigüedad", dice el anuncio de la casa.

Interior de la casa. Airbnb

Entre sus características, cuenta con "electrodomésticos de cocina, un baño grande (ducha a ras de suelo), un loft acogedor, vistas increíbles, combo de lavadora/ secadora, TV, WiFi, bañera de hidromasaje, chimenea, parrilla de barbacoa y todas las comodidades al aire libre para acompañarlo".

"Tu estancia incluye leña, café, té, utensilios básicos de cocina, ollas/sartenes, papel higiénico, champú/acondicionador, toallas, mantas y almohadas adicionales y agua de ósmosis inversa filtrada. Cada unidad también viene equipada con lavadora/secadora, detergente para la ropa y bolsas de basura adicionales", dicen los propietarios.

Eso sí, hay algunas condiciones: no se puede fumar, no se pueden hacer fiestas, no se pueden llevar mascotas y no se pueden usar zapatos en el interior de la casa. El motivo: "nuestras alfombras blancas peludas en las casas se arruinan".