Este es el pueblo favorito de Isabel Díaz Ayuso para pasear con su perro y no está en Madrid

La mayoría absoluta y, por tanto, victoria aplastante de Isabel Díaz Ayuso en las elecciones del 28 de mayo a la presidencia de la Comunidad de Madrid no deja a nadie indiferente, no solo por su icónica blazer roja, que lució no solo a la hora de ejercer su derecho a voto, sino también en la posterior celebración del Partido Popular desde su emblemática sede en Génova 13, en Madrid.

Pero, en lo que a infancia se refiere, ¿dónde se crio la presidenta del Partido Popular de la Comunidad de Madrid? Si bien es cierto que Ayuso nació en el seno de una familia residente en el distrito de Chamberí, en pleno centro de la capital de España, y en el que aún reside, lo cierto es que una de las caras más reconocibles de la política en España, guarda una relación muy estrecha con el pueblo de Sotillo de la Adrada, con alrededor de unos 4.700 habitantes.

Hasta donde llegar el fervor de este pequeño municipio, ubicado al sur de la provincia de Ávila, por su hija más ilustre que en el reparto del voto en las elecciones municipales 2023, y con el escrutinio al 100%, el PP ha conseguido mayoría absoluta con un total de 1.041 votos (49,35%), PSOE solo 299 (14,17%) y VOX 151 (7,15%).

Sotillo de la Adrara, en Ávila Getty Images/iStockphoto

El vínculo familias entre Ayuso y el pueblo de Sotillo de la Adrada

Sotillo de la Adrada es el pueblo de la familia paterna de la recién reelegida presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. En concreto, de su padre y de su abuelo paterno Leonardo, que tenía un establecimiento de hostelería. Lo cierto es que el comercio sigue funcionando a día de hoy, aunque no mantiene ya ninguna relación con la familia Ayuso.

Aunque su padre falleciera en 2014 a los 68 años, la madrileña sigue teniendo muchos lazos familiares en el pueblo, y también en lo que amistades se refiere. No hay que olvidar que fue en Sotillo donde se enamoró de Jairo Alonso en 2016, el que fuera su pareja hasta principios de 2021. Pero todo no es tan bonito, porque cabe recordar la polémica con el empresario Daniel Alcázar, relacionado con ese contrato de 1,5 millones de euros para la compra de mascarillas y con el que tiene relación el hermano de la presidenta Tomás Díaz Ayuso, quien supuestamente habría cobrado una comisión de hasta 280.000 euros.