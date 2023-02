Pérdida, deterioro o robo de la maleta en el aeropuerto: diferencias, qué debo hacer y qué puedo reclamar

Almudena Velázquez Directora Legal Corporativa de in99

En una tribuna anterior resumíamos los posibles problemas que podríamos encontrarnos tras reservar nuestro billete de avión: desde la peor pesadilla de todos nosotros, que esa reserva se convierta sólo en una ilusión porque no consigamos volar al destino soñado (o volver a nuestra casa tras disfrutarlo) hasta la pérdida de nuestra maleta o su deterioro. Y cómo defendernos en cada uno de los casos en que desgraciadamente podríamos encontrarnos.

Pérdida de la maleta, deterioro o robo

Hablamos en aquel momento de pérdida o deterioro y no de robo. ¿No es lo mismo a efectos de reclamar? No, y hay que tenerlo muy en cuenta, porque mientras que es obligación de la aerolínea responder de la pérdida y el deterioro del equipaje, no existe tal obligación cuando nos roban la maleta o algún objeto que estuviera dentro de ella si llega a su destino en perfecto estado.

Este tipo de situaciones sólo pueden resolverse con nuestro propio cuidado y con la prevención mediante la contratación de un seguro de viaje que incluya el robo (porque no todos lo hacen, de manera que como siempre recomendamos, hay que leerse las condiciones del contrato y si no se entiende bien, asesorarse).

Aplicar el sentido común

En cuanto a nuestro propio cuidado no es ni más ni menos que aplicar el sentido común: no descuidar nunca nuestro equipaje y no llevar nunca objetos de valor en el que vaya a ser facturado, sino meterlos en el equipaje de mano; nuestras maletas pasan por muchas manos hasta llegar allí, y con cierta periodicidad saltan noticias de robos cometidos por personal encargado de su transporte y custodia y que son descubiertos como consecuencia de la grabación de su actuación por las cámaras de seguridad de los aeropuertos. Por lo que siendo la gran mayoría de los trabajadores personas honestas y responsables, no es descartable ser víctima de la excepción que confirma la regla.

Tanto si se ha asegurado el equipaje como si no se ha hecho, hacer una declaración de los bienes que se incluyen en el mismo. Nos va a servir si la maleta se pierde o se rompe algo de lo que llevamos dentro, como para demostrar en caso de robo que realmente se incluía lo que estamos reclamando. Si no lo hacemos, en caso de pérdida o avería ya sabemos que nos darán una indemnización con un máximo estipulado, y si es robada o nos quitan algo de lo que llevábamos, el seguro nos ofrecerá una cantidad simbólica dentro de los límites que establezca la póliza, sin atender al valor real de lo robado.

Seguro de viaje

Como ya hemos dicho, hay que leer atentamente la póliza y asesorarse si hay algo que no se entiende. Una fuente de disgustos es la distinción entre hurto y robo: aunque comúnmente se utilizan como sinónimos, muchos seguros aprovechan que jurídicamente no significan lo mismo para denegar la cobertura si lo que ha sucedido es que nos quitan la maleta “al descuido” alegando que lo que cubren es el robo.

Y es que la palabra “hurto” se reserva para los casos en que no nos damos cuenta de que "nos están despistando" el equipaje. Por el contrario, el “robo” implica necesariamente algún tipo de fuerza o intimidación (por ejemplo, nos obligan a abrir la maleta a punta de navaja, o a entregarla. También se considera robo cuando se manipula la clave de seguridad o el candado que la cierra).

A pesar de estas precauciones, nos roban la maleta. ¿Ahora qué hacemos?

Denunciar ante la policía del aeropuerto. No sólo porque el seguro nos va a exigir copia de la misma para abrir el siniestro y proceder al estudio de la cobertura y ofrecer la indemnización correspondiente, sino porque además se abrirá una investigación para descubrir al culpable o culpables.