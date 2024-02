Cómo viajar con mascotas en el tren: requisitos, precios y consejos

Nuestras mascotas forman parte de nuestra familia, así que es normal que queramos llevarlos con nosotros en nuestros viajes. Eso sí, hay que tener en cuenta que hay una serie de normas que deben conocerse antes en el caso de que viajemos en transportes como el tren.

Además, cada compañía ferroviaria tiene su propia regulación en cuando a número de mascotas permitido por persona, animales prohibidos, precios... Así, recogemos la normativa de Renfe, Iryo y Ouigo:

Renfe: AVE, AVLO, Avant y Media y Larga Distanicia

En trenes AVE, AVE Internacional entre España y Francia y Larga Distancia, puedes viajar con tu mascota de menos de 10 kilos, siempre que se trate de perros, gatos, hurones, hámsteres, cobayas, conejos y aves no de corral. Además, deben viajar en su jaula o transportín, de medidas máximas de 60x35x35 cm.

Como máximo, cada pasajero podrá llevar una mascota consigo y estas deben viajar con su propio billete de mascota y no ocupar plaza. Si nuestro billete es Prémium, el billete de mascota es gratuito, pero es Básico o Elige, habrá que pagar un suplemento de 10 €. También está la opción de que viajen sin transportín por 35 € en aquellos trenes que tengan plazas preestablecidas para perros de hasta 40 kilos.

En el caso de los trenes Avlo, el suplemento también es de 10 € y las condiciones son las mismas, pero no existe la posibilidad de que las mascotas vayan fuera del transportín. Finalmente, en los trenes Media Distancia y Avant, también encontraremos las mismas condiciones, mientras que el coste extra será del 25 % del precio de la tarifa general.

Un perro en un transportín. Ирина Мещерякова / iStock

Por otro lado, los perros de más de 10 y hasta 40 kg, tienen normas diferentes. Para empezar estos solo se podrán llevar en algunos trenes AVE de la línea Madrid - Barcelona, Madrid - Málaga, Madrid - Alicante, Madrid - València, Madrid - Zaragoza y Madrid - Granada (a consultar en la web de Renfe). Además, es imprescindible presentarse con 40 minutos de antelación en el Centro de Servicios Renfe de la estación para entregar una declaración responsable, la cartilla de vacunación y la póliza de seguros.

En este caso, en perro debe ir el asiento contiguo del pasajero sin transportín, atado a una correa de 1,5 metros no extensible y con bozal para caminar por la estación y durante el embarque y desembarque del tren. El coste de su billete es de 35 € y al dueño se le entregará un kit de obligado uso con funda para el asiento y alfombrilla para el suelo.

Iryo

Desde Iryo, señalan que se puede viajar como máximo con una mascota o animal doméstico por persona cuyo peso no exceda los 10 kg. Durante todo el trayecto, estas deben permanecer dentro de su transportín, que debe tener unas medidas que no sobrepasen los 60x35x35 cm. Los animales deben ir identificados con su chip correspondiente y debidamente documentado y con la cartilla sanitaria actualizada. Además, tendrán que estar vacunados y desparasitados según la normativa de origen y destino del viaje.

Transportar a una mascota tiene un precio adicional que deberá pagarse previo al viaje. Asimismo, la compañía ferroviaria señala que "los asistentes podrán trasladar al animal y a su dueño a otra parte del tren a petición de otro viajero".

Perro en el tren. Getty Images

Ouigo

En OUIGO cada viajero puede llevar hasta dos mascotas de 10 kg como máximo, siempre en un transportín u otro elemento cerrado máximo 60x35x35 cm, rígido e impermeable. El precio para transportar un animal es de 10 € y se puede contratar hasta 30 minutos antes de la salida del tren a través de la web o a la hora del embarque por 20 €.

Concretamente, la compañía solo permite a bordo perros, gatos, hurones y aves que no sean de corral. También hay que tener en cuenta otra serie de condiciones: la mascota deberá ser mayor de 12 semanas, identificada con microchip, estar documentada con el Sistema de Identidad Individual de Animales –SIIA, contar con la Cartilla Sanitaria actualizada y estar desparasitada externa e internamente y vacunada según la normativa de origen y destino del transporte. Tal y como recoge Ouigo, "no se admiten hembras preñadas o con solo una semana transcurrida tras del parto y el animal no deberá tener heridas".

Consejos para viajar con nuestra mascota en tren

Primero de todo, es necesario señalar que los perros guías y de asistencia no están sujetos a limitaciones de peso o transporte, ni tampoco hay que pagar un precio adicional para llevarlos.

A modo de consejo, es recomendable que durante el trayecto llevemos nuestra propia manta, agua, juguetes sin sonido y que evitamos alimentar a nuestra mascota durante las tres horas previas al viaje. También es aconsejable acudir antes del viaje al veterinario para que garantice que el estado de salud del animal es óptimo, incuso si lo considera puede recetarle medicamentos para evitar mareos y vómitos.

