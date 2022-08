15 cosas que debes saber antes de viajar a Múnich

¿Estás planeando un viaje a uno de los grandes destinos turísticos de Alemania? Te contamos algunas cosas que te conviene saber y que te pueden ser de mucha ayuda durante tu visita a Múnich, capital de Baviera y la ciudad más alegre de Alemania.

1. Traslado desde el aeropuerto

Sala de facturación de la Termina 2 del Aeropuerto Internacional de Múnich-Franz Josef Strauss. Konstantin von Wedelstaedt (Wikipedia)

El aeropuerto Franz Josef Strauss se encuentra a unos 40 kilómetros del centro de Múnich (unos 40 minutos de transporte). Para transladarte desde el aeropuerto puedes elegir entre autobús, taxi, lanzadera o tren. La opción más barata es el bus: el Lufthansa Airport Bus que cuesta 11€ o 18€, si compras ida y vuelta. En el caso de preferir la comodidad del taxi, te saldrá por unos 70 €.

2. Una ciudad segura

Muy en consonancia con el carácter bávaro, Munich es una ciudad segura. Puedes moverte por la ciudad con tranquilidad sin tener la sensación de tener que estar atento a los carteristas o agresores. Además, verás que también es extremadamente límpia.

3. La Marienplatz

Panorámica de la plaza Marienplatz, en Múnich, Alemania Nikada (iStock)

Marienplatz es sin duda el corazón histórico de Múnich y donde se concentran muchos de los edificios y monumentos importantes. Pero además, esta plaza es el punto de encuentro donde suelen quedar los residentes de Múnich. Lo que más destaca, además de su belleza, es el imponente Ayuntamiento de estilo neogótico.

4. Para orientarte bien

Sendlinger Tor, del siglo XIV, tuvo que ser reconstruida tras la Segunda Guerra Mundial Getty Images

La mejor manera de descubrir Múnich es pateándola. Además de la famosa Marienplatz (situada en pleno corazón de la ciudad), Múnich cuenta con tres puertas de acceso de la muralla medieval. Se distribuyen alrededor del casco histórico y te pueden servir de orientación al hacer tu recorrido: Karlstor (ubicada en la concurrida Karlsplatz), Isartor y Sendlinger Tor.

5. El Viktualienmarkt

Productos locales en Viktualienmarkt, el gran mercado de agricultores de Múnich Getty Images

Una visita que no te deberías perder. Su nombre hace referencia a un mercado de alimentos y productos orgánicos de calidad... Ubicado en el corazón de la ciudad, este mercado descubierto está abierto todo el año y todos los días de la semana, excepto los domingos. Es muy animado y muy colorido, e incluso recorrer sus puestos es la excusa perfecta para comer productos de calidad y a buen precio. Todo un regalo para la vista y el paladar.

6. Descubre el Palacio Residenz de Baviera

En el centro de Múnich, el edificio de los reyes de Baviera. NOLIMITPICTURES

Se trata del palacio barroco más lujoso de toda Europa, un impresionante edificio cuya historia se remonta a 1385, cuando fue utilizado como residencia real, para posteriormente ir cambiando a lo largo de los siglos. Hoy acoge una de las colecciones de arte más extensas de Europa. Es una de las visitas indispensables en todo viaje a Múnich.

7. La barrera del alemán

Aunque sabemos que el alemán no es un idioma fácil, no está de más aprender alguna que otra palabra. En cualquier caso, en la mayoría de los lugares turísticos se habla inglés, así que no tendrás problemas.

8. Cervecerías para comer y desayunar

Weisswurst, el típico desayuno bávaro Getty Images/iStockphoto

Las cervecería en Múnich no solo son el lugar donde puedes beber cerveza típicamente alemana. Abiertas prácticamente todo el día, pueden también convertirse en un lugar perfecto y barato para comer. Una buena opción para probar la gastronomía bávara y a buen precio.

Pero además, a las cervecerías también puedes acudir a desayunar. Si quieres probar el desayuno típicamente bávaro, apunta estos tres ingredientes: la salchicha blanca de Múnich (weisswurst), la brezel (pan salado en forma de lazo) y la cerveza de trigo. Por cierto que suele ser imposible pedir una salchicha blanca después del mediodía, ya que según la tradición bávara, la weisswurst es solo para el desayuno.

9. Múnich sobre dos ruedas

En bicicleta por el centro histórico de Múnich, una imagen de lo más habitual. Alberto Masnovo

Una manera divertida y barata de descubrir Múnich es alquilar una bicicleta. La ciudad está llena de carriles bicis así que puedes hacerlo con total tranquilidad. Asegúrate de que cuente con las luces para la noche porque de lo contrario te pueden multar.

10. Cuántos días se necesitan para conocerla

Es la tercera ciudad más grande de Alemania, y cuenta con una oferta cultural y de diversión más que respetable, por lo que como mínimo necesitarás dos o tres días para conocer bien, y uno más para realizar alguna excursión fuera.

La mejor época para viajar suele ser entre mayo y septiembre, sobre todo por la temperatura, ya que en esos meses la mínima no baja de los 8° C y la máxima puede llegar a 26° C.

11. Explorando Múnich

Löwenbräukeller, (cervecería histórica y centro de eventos) en el barrio de Maxvorstadt. Múnich Getty Images

Si quieres conocer Múnich a fondo, más allá de su casco histórico, te interesa saber que la ciudad está llena de barrios interesantes, con mucha personalidad y muy diferentes entre si. Entre los que destacamos están Zentrum y Altstadt, cuyo centro histórico condensa numerosos lugares para visitar. El espíritu universitario está muy presente en Schwabing, una zona de entretenimiento con gran presencia de jóvenes estudiantes. Es también muy interesante el barrio multicultural de Haidhausen, de espíritu bohemio, atrae mucho a los artistas tanto para concentrarse allí como para vivir. Maxvorstadt es el corazón cultural de Múnich y donde se encuentran muchos de los museos, y cafés.

12. Naturaleza y parques

La Torre China en el Englischer Garten (Jardín inglés) de Múnich. Es uno de los parques urbanos más grandes del mundo. Orietta Gaspari

Múnich está rodeada de naturaleza justo al norte de los precisos Alpes Bávaros. Podrás disfrutar de paisajes alucinantes. Pero además, la ciudad cuenta con numerosos parques, entre los que destacan, el Englischer Garten, Olympiapark o el Hofgarten

13. El presupuesto

No es una ciudad barata, sobre todo en cuanto al alojamiento. El presupuesto que tienes que emplear es alto, incluso en albergues juveniles. Especialmente si viajas entre mayo y septiembre, que corresponde a la temporada media y alta. Prácticamente todas las visitas y actividades en Múnich son de pago. Eso sí, no es difícil encontrar restaurantes adecuados para todos los bolsillos.

14. La Oktoberfest

Carpa durante la celebración del Oktoberfest de Múnich. Britta und Ralph Hoppe

Múnich es una ciudad extremadamente festiva, donde no faltan los planes de ocio y entretenimiento. Pero es entre los meses de septiembre y octubre cuando se celebra la fiesta de la cerveza más grande del mundo: la Oktoberfest. Toda una institución que reúne a más de 2 millones de turistas en quince días, durante los cuales se consumen unos 6 millones de litros de cerveza.

15. Una escapada imprescindible

Neuschwanstein, un castillo de cuento de hadas. EMI

Estás en el país de los castillos, en toda Alemanía hay más de 2.000. Aprovecha para visitar el que dicen que es el más bonito de todos, y se encuentra a unas 2 horas de Múnich: el castillo de Neuschwanstein. Realmente parece sacado de un auténtico cuento de hadas. Una de sus curiosidades es que sirvió de inspiración a Walt Disney para diseñar su Castillo de la Bella Durmiente. Situado a los pies de los Alpes, es también impresioante el entorno que lo rodea. Por algo es una de las excursiones más populares e interesantes que se pueden realizar desde Múnich.

