10 pueblos pequeños de Comunidad Valenciana donde vivirás la auténtica Semana Santa

La Semana Santa es una buena ocasión para visitar los pueblos mas bonitos de la Comunidad Valenciana. En todos ellos tienen lugar procesiones y representaciones religiosas que se viven con gran devoción. Estos son los 10 destinos, de interior y de costa, que te aconsejamos para que disfrutes de estas fiestas.

Castielfabib (Valencia)

Te sorprenderá la Semana Santa tan auténtica que se celebra en este pueblo valenciano, uno de los mas bonitos que encontrarás en la zona. En estos días, el pueblo se vuelca en las tradiciones y el folclore manteniendo toda la autenticidad de tiempos pasados. Una de las que se repiten año tras año tiene lugar el viernes santo: los vecinos cortan dos chopos en la ribera del rio Ebrón y lo suben hasta la Plaza de la Villa a hombros. Una vez consiguen llevarlo a su destino comienzan a pelar los troncos para el gran momento, el Sábado Santo, cuando con la ayuda de los vecinos se levanta el tronco para que un joven escale hasta a copa.

Además de disfrutar de un auténtico pueblo que no ha perdido su esencia, visita los restos del castillo de Castielfabib, de origen romano y consolidado en la Edad Media, y aprovecha todas las opciones de este entorno rural para practicar ecoturismo, con las numerosas rutas senderistas y de bicicleta que hay en los alrededores.

Morella (Castellón)

Morella, en el norte de la Comunidad Valenciana, y a 1000 metros sobre el nivel del mar. WORLD TOURISM ORGANIZATION (UNWTO)

Nada aproximarse a este pueblo del interior de la provincia de Castellón ya llama la atención su belleza. Desde lejos se presenta imponente, de día y de noche, al permaneceser su muralla iluminada. Pasear por las calles del casco histórico de Morella es como entrar en la máquina del tiempo y retroceder hasta el medievo. Para atravesar la muralla hay varias puertas que sorprenden, y no solo por el tamaño, sino también por su grandiosidad. No te pierdas la iglesia de Santa María la Mayor y las ruinas del Convento de San Francisco. Y no te vayas sin hacer un pequeño esfuerzo y subir a su castillo. Realmente merece la pena por las impresionantes vistas que te esperan.

Bocairent (Valencia)

Esta preciosa villa se caracteriza por su entramado de calles medievales. (Foto: Wikipedia/chisloup) Wikipedia/chisloup

Es imposible entrar en Bocairent y no sentirte fascinado. Este pequeño pueblo medieval de la comarca de la Valle de Albaida te deparará una sorpresa tras otra durante el paseo por el casco antiguo de calles empedradas que forman un laberinto. Visita la iglesia de la Asunción, construida sobre un antiguo castillo árabe y realizada en estilo gótico, aunque con una adaptación posterior al barroco.

Una de las curiosidades de Bocairent son las famosas covetes del moros situadas a las afueras. Una serie de cuevas artificiales con orificios en forma de ventana, situadas en mitad de una pared de roca vertical.

La tradición mas ruidosa de Semana Santa en este pueblo la protagonizan los niños cuando en la noche del Sábado Santo recorren el centro urbano arrastrando los “Rastres” (largas tiras de latas que ellos mismos se hacen para la ocasión), armando ruido y correteando por todo lo pueblo.

Culla (Castellón)

Casco histórico de Culla AYUNTAMIENTO DE CULLA

En el Alto Maestrazgo de Castellón se encuentra este pequeño pueblo medieval que parece sacado de un cuento. El paseo por su casco antiguo te traslada literalmente hasta la Edad Media. De tan solo unos 200 habitantes y localizado en lo alto de una colina, Culla está estructurado en dos zonas que se distinguen ya desde que te acercas por la carretera: el casco histórico en lo alto, con casas de piedra y la parte baja del pueblo de casas encaladas. Aquí sentirás como si se hubiese detenido el tiempo. Lugares de interés: la iglesia de San Salvador, la Casa Abadía, la antigua prisión y el antiguo hospital. Durante el paseo por las callejuelas del pueblo te irás encontrando con los distintos arcos que aún quedan de la antigua muralla.

Guadalest (Alicante)

Guadalest es uno de los pueblos mas visitados de la Costa Blanca. Getty Images/iStockphoto

Situado en lo alto de un peñasco, a unos 600m de altura, y con las casas enclavadas en la roca, no es de extrañar que este pueblo medieval esté incluido en la lista de los mas bellos de nuestro país. Además, cuenta con unas vistas impresionantes sobre el valle y el embalse de Guadalest.

Tiene dos barrios diferenciados, el del castillo, en lo alto y protegido por la antigua muralla y el del Arrabal, en las faldas de la montaña. El Castell de Guadalest hay que conocerlo andando, así que que prepárate para recorrer su casco antiguo y subir cuestas. La entrada al pueblo atraviesa la gran piedra que sostiene al castillo. Te encontrás con calles con mucho encanto, de fachadas blancas y rincones que hacen que la imaginación vuele hasta escenarios de leyendas medievales. Lugares de interés para visitar: los restos del Castillo de San José, antiguo sistema defensivo de la población musulmana de la que queda la torre en ruinas, y los restos de una antigua fortificación árabe, la Alcozaiba.

Sax (Alicante)

Castillo de Sax. (ARCHIVO)

Este pueblo, situado en la comarca de alto Vinalopó, refleja un pasado histórico y medieval en sus calles estrechas de carácter morisco y muy empinadas, con encantadoras casas antiguas, un hermoso espacio natural y mucha arquitectura. Pero además cuenta con una fortificación construida en el siglo XIV sobre el resto de otros castillos de origen árabe. Otros lugares de interés son la Iglesia de la Asunción, del siglo XVI o la Ermita de San Blas.

Alcocéber (Castellón)

A sunrise in the Sierra de Irta de Alcocebre, Spain Getty Images/iStockphoto

El pequeño pueblo pesquero de Alcocéber es famoso sobretodo por el maravilloso tramo de la Costa Azahar con el que cuenta en sus alrededores, lo que le hace el destino perfecto para disfrutar de esta Semana Santa. Playas como las del Moro, del Cargador o de las Fuentes, pero también calas vírgenes como la Cala Mundina con su faro son reclamos perfectos para estas fechas. No deberías perderte las ermitas de San Benito y Santa Lucía, dentro del Parque Natural de la Sierra de Irta.

Vilafamés (Castellón)

Vilafamés, pequeño pueblo medieval de casas de piedra. Getty Images/iStockphoto

Este pueblo del interior de la provincia de Castellón, en la comarca de la Plana Alta, impresiona gracias a su ubicación privilegiada: coronando una colina de la Sierra de les Conteses. Pero además, cuando te introduces en el casco antiguo descubres que es enormemente fotogénico. Sube por la avenida Fabian Ribes hasta la Plaça de la Font para disfrutar de unas vistas espectaculares del casco histórico, del castillo y de la Iglesia de la Asunción.

Aprovecha para pasear por las estrechas callejuelas del Cuartijo, el barrio de origen musulmán que está bajo del castillo. Y seguro que no abandonas el pueblo sin hacerte la típica foto en la Roca Grossa, uno de los lugares que mas llaman la atención, ya que se trata de una enorme roca de mas de 2100 toneladas, que según cuentan, se mantiene en la misma posición desde hace 30 millones de años.

Villajoyosa (Alicante)

Villajoyosa, un pueblo de coloridas casas frente al Mediterráneo. Getty Images/iStockphoto

Este pintoresco pueblo alicantino de la comarca de la Marina Baixa y de tradición pesquera se remonta a los romanos. Lo mas reconocible son sus llamativas fachadas pintadas en vivos colores, con un resultado arquitectónico que hace honor a su nombre en valenciano: ciudad alegre. En esta localidad amurallada hay que visitar la torre romana de Sant Josep, una de las mejores conservadas del país, las Torres Vigía del siglo XVI o la iglesia-fortaleza de la Asunción, de mediados del siglo XVI. Pero además, es un lugar tranquilo para pasar una Semana Santa disfrutando de sol y playa.

Chulilla (Valencia)

Panorámica de Chulilla, en Valencia Getty Images

En el pueblo de los puentes colgantes sobre el Turia te espera una Semana Santa de vértigo. Esta localidad blanca, de calles empinadas y estrechas, cuenta con un entorno privilegiado para disfrutar de unas vacaciones en pleno contacto con la naturaleza. Y aunque no estemos en zona de playa, el Charco Azul, un lago de aguas azul turquesa y paredes rocosas, hará que no eches de menos el mar.

Chulilla está dominado por el Castillo árabe, en su interior tiene cuatro aljibes y en una época fue utilizado como cárcel eclesiástica. Conserva torreones y murallas que dan a la población, mientras que por la zona colindante con el río se encuentra el impresionante cañón conocido como “Las Hoces del Turia”. Otro lugar de interés es la ermita de Santa Bárbara. Por cierto que desde lo alto del castillo te esperan unas vistas impresionantes de esta aldea medieval.