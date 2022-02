10 miradores para ver Madrid desde otro punto de vista

Madrid, como la mayoría de las ciudades del mundo, ofrece una imagen diferente desde lo alto, con matices muy distintos a los que percibimos cuando la pateamos. Estos son los 10 mejores miradores para disfrutar de la capital con unas vistas de altura.

1.Mirador de Moncloa

Mirador en el interior del Faro de Moncloa. JORGE PARÍS

Nada más entrar a Madrid por la carretera de la Coruña se encuentra este mirador acristalado que se inauguró en 1992 con motivo de la designación de Madrid como Capital Europea de la Cultura. Los 112 metros de altura de esta torre de iluminación (que recuerda a una nave espacial) te permiten admirar la Catedral de la Almudena, El Palacio Real o el emblemático edificio de Teléfonica de Gran Vía. (Precio, 4 euros).

2. El Círculo de Bellas Artes

Madrid vista a 360º es lo que te espera si subes al último piso de este centro cultural. La belleza del edificio y sus privilegiadas vistas la han convertido en uno de las paradas imprescindibles de turistas y madrileños que desean tomar las mejores instantáneas de la ciudad. Además, cuenta con un restaurante en la misma azotea para disfrutar de una experiencia completa. (Precio 5 euros, entrada general).

3. Parque de las Siete Tetas

Parque de las Siete Tetas. Turismo Madrid

Si hay unos atardeceres únicos en Madrid, eso son los del Cerro del Tío Pío, en el distrito de Vallecas. Conocido popularmente como el Parque de las Siete Tetas, desde esta altura puedes disfrutar de los edificios de la ciudad, con la sierra al fondo. Este mirador está fuera del circuito turístico habitual, pero sus vistas son igualmente de altura.

4. El Palacio de Cibeles

Fachada del Palacio de Cibeles, sede del Ayuntamiento de Madrid. Oscar J. Barroso / AFP7

La sede del Ayuntamiento de Madrid también está abierta al público. Se mire como se mire, desde su octava planta puedes contemplar una de las vistas más completas de la ciudad, así como admirar a la diosa Cibeles desde arriba. Además, merece la pena la visita para disfrutar del Palacio por dentro y de su impresionante vestíbulo. Precio, 3 euros.

5. Desde el teleférico

Teleférico de Madrid Holger Mette

No hay ciudad que se precie que no cuente con un teleférico para explorar la ciudad desde un ángulo diferente, y Madrid no iba a ser menos. Un mirador en movimiento que te permitirá disfrutar de la Casa de Campo (el mayor parque público de Madrid) y de la zona sur de la capital. Tiene dos estaciones, la de Rosales y la de Casa de Campo. Precio, i/v entre 4 y 6 euros.

6. La Catedral de la Almudena

La Catedral de la Almudena de Madrid. Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

No sólo es uno de los principales monumentos de Madrid, sino que desde su cúpula puedes admirar la Casa de Campo, las , la zona sur de la ciudad además de la belleza de la cúpula del Teatro Real. Precio, 7 euros.

7. Mirador de la Cornisa

El Mirador de la cornisa, en el Palacio Real Adolfo Ortega

Tras 15 años cerrado, Madrid ha recuperado otro mirador imprescindible para admirar, desde unos 30 metros de altura, la zona oeste de la ciudad. Perteneciente a Patrimonio Nacional, desde él se pueden contemplar el Campo del Moro y la Casa de Campo, y además de forma gratuita.

8. Templo de Debod

Las buenas vistas no siempre son cuestión de altura. Al lado de esta joya egipcia, se encuentra un mirador desde donde admirar unas vistas espectaculares del Palacio de Oriente y la Almudena. Sobre todo al caer la noche, y con la iluminación, la belleza de estos monumentos de Madrid es inigualable.

9. Terraza Hotel Riu Plaza de España

Balcón transparente del hotel Riu Plaza de España, en la planta 27. Riu

Las interminables colas que hay diariamente en la puerta, son la mejor indicación de lo que te espera si subes a lo alto del edificio del hotel Riu en Plaza de España. Situada en la planta 27, es la terraza más famosa de Madrid y punto de reunión de moda, tanto para turistas como para madrileños. Unas vistas de vértigo, sobre todo para los que se atreven a cruzar su pasarela de cristal suspendida en el aire. Precio, 5 euros (entre semana) y 10 euros (los fines de semana).

10. Torre Espacio

De las Cuatro Torres, es la más baja con sus 224 metros. Tiene 56 plantas y la fachada está cubierta de vidrio, su forma es ojival. Las obras terminaron en el año 2007. Wikipedia

Al contrario de lo que ocurre en los grandes rascacielos del mundo, ni Torre Espacio ni las otras 3 torres de Plaza de Castilla cuentan con un mirador. Pero disfrutar del skyline más alto de la capital es posible desde la cristalera de Espacio 33, en la planta 33, que donde se encuentra el restaurante más alto de España. Además, a pie de calle la torre presenta una singularidad: su imagen cambia según el lugar desde el que lo mires, ya que cuenta con una fachada dinámica.