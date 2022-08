Un mundo sin 'cookies' de terceros: así se enfrenta Google al final de uno de los pilares del marketing digital

A finales de julio, Google anunció que retrasaba hasta 2024 la eliminación de las cookies de terceros en su navegador Chrome. Puede parecer un tema muy técnico pero, en realidad, estas galletas son archivos de rastreo que se descargan en nuestros dispositivos al visitar una web y nos permiten compartir información o no tener que recordar la contraseña cada vez que accedemos a un site. Aunque, sobre todo, están extendidas en el mercado publicitario y han sido la base del marketing digital durante muchos años. Entonces, ¿por qué la compañía decidió ponerles fin?

Las cookies de terceros pueden ser utilizadas para ir en contra del respeto a la privacidad de los usuarios por lo que, desde hace varios años, Google ha apostado por nuevas formas de interactuar con las audiencias marcando su ineludible final. Así lo explica el Director de Medios Globales de la compañía, Michael Bailey, en un interesante artículo publicado en la web Think with Google donde desvela cuáles han sido los pasos que la empresa ha ido dando para adaptarse a estos cambios. Según Bailey, el futuro del marketing pasa por desarrollar una base de datos propia que permita medir con precisión las audiencias y proteger la privacidad de los usuarios. Pero, no solo eso, también considera fundamental la implementación de una infraestructura sólida de etiquetas en sus páginas que les permitirán conocer las preferencias de quienes las visitan y saber cómo llegar a más personas. Sigue leyendo este artículo si quieres conocer cómo los directivos de la compañía están llevando a cabo estas iniciativas

